El Teléfono de la Esperanza inicia la atención a afectados por los incendios: merecen ser escuchados

En estos momentos, Interior mantiene la cifra de desalojados en 33.000 personas

Vecinos de la aldea de La Caridad, donde han ardido casas, vehículos y animales

El Teléfono de la Esperanza -717 003 717- ha activado su Programa de Atención Psicológica ante Catástrofes, creado durante la dana en octubre de 2024, para atender a afectados por los incendios que asolan varias comunidades autónomas.

Un bombero forestal realiza labores de extinción en el nuevo incendio declarado este miércoles en A Gudiña

Las personas afectadas pueden contactar con ese servicio telefónico y el equipo de orientación valorará cada caso para derivarlo, si es necesario, a un servicio clínico especializado.

"Sabemos que en situaciones como esta el impacto emocional puede ser profundo, incluso en quienes no han sufrido daños materiales. Perder la sensación de seguridad o ver alterado tu entorno genera un tipo de dolor que también necesita ser escuchado", explica la presidenta del Teléfono de la Esperanza, María Guerrero.

La entidad recuerda que emergencias como esta pueden generar un profundo impacto psicológico, incluso cuando no se viven en primera persona.

