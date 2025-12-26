La alerta de un experto en ciberseguridad sobre las estafas en Navidad: "Si te meten prisa, es sospechoso"

Las Navidades son un periodo crítico para la ciberseguridad. El aumento de las compras online, las prisas y el gran volumen de notificaciones sobre envíos y ofertas provocan que los usuarios bajen la guardia, contexto ideal que aprovechan los ciberdelincuentes para intensificar sus ataques creando tiendas falsas o suplantando a empresas.

Los ciberdelitos más comunes en Navidad

Según Abel Gómez, CEO de la firma Cibersegura, existen cuatro tipos de estafas digitales especialmente frecuentes. Entre ellas destaca el fraude del paquete retenido a través de SMS, que usa mensajes como "tu paquete está retenido y viene un enlace" para que el usuario pinche. También son habituales los correos de grandes marcas con ofertas espectaculares y el clásico phishing bancario para robar claves.

Además, proliferan los engaños en plataformas de segunda mano que solicitan pagos fuera de los canales oficiales. Gómez también ha advertido de un repunte en las estafas de falso soporte técnico, donde los delincuentes se hacen pasar por empleados del banco o de compañías como Microsoft para solicitar códigos de acceso al ordenador de la víctima.

Claves para no caer en la trampa

Para detectar si un enlace es falso, el experto ofrece varias recomendaciones. La primera es no pinchar nunca en los enlaces que llegan por SMS, aunque parezcan auténticos; lo correcto es acudir directamente a la web oficial de la empresa o usar su aplicación para verificar un envío.

En el ordenador, es útil pasar el ratón por encima del enlace sin hacer clic para comprobar que la URL es legítima. Sin embargo, la principal herramienta es la desconfianza, pues como subraya el experto, "si te meten prisa, es sospechoso, pero si te piden datos, es peligroso".

Cómo actuar si ya has sido estafado

En caso de haber caído en una estafa, la rapidez es fundamental. Lo primero es cambiar todas las contraseñas que hayan podido quedar expuestas y bloquear la tarjeta bancaria si se han compartido datos financieros. Finalmente, es imprescindible denunciar los hechos ante la Policía Nacional o la Guardia Civil.