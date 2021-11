Software: Pokémon Unite, 'Mejor juego' de 2021 en Google Play Store

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

El título de combates Pokémon Unite se ha coronado como el 'Mejor juego' de 2021 en Google Play Store, junto con otros títulos como que han despuntado en distintas categorías, como League of Legends: Wild Rift, Inked, Cats in Time o 7 Billion Humans.

Google ha compartido un año más los mejores juegos y aplicaciones de su tienda digital Play Store, aquellos títulos que "nos han ayudado a unirnos y a encontrar nuevas formas de conectar con nosotros mismos", como explica en la web dedicada a los premios.

En el apartado de 'Juegos', Google ha destacado como el Mejor de 2021 a Pokémon Unite, un título de combates de cinco contra cinco, y ha notificado los juegos seleccionados en otras cuatro categorías: competitivos, innovadores, de dinámica sencilla e indies.

Así, entre los 'Mejores juegos competitivos', la compañía ha seleccionado League of Legends: Wild Rift, MARVEL Future Revolution y Pokémon Unite, mientras que Inked, JankenUp y Knights of San Francisco sobresalen en la categoría de 'Mejores juegos innovadores'.

En la categoría de 'Dinámica sencilla', Google ha destacado Cats in Time, Crash Bandicoot: On the Run! Y Disney POP TOWN. La cuarta categoría, 'Mejores juegos indies', ha elegido a 7 Billion Humans, Bird Alone y Donut County.

Por otra parte, entre las 'Mejores apps de 2021', Google Play ha seleccionado AmazingTalker, Balance: Meditation & Sleep y Blossom – Identifique plantas. También se destaca en este apartado Clubhouse,

Puedes visitar nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.