Software: Microsoft prueba a introducir anuncios en el explorador de archivos de Windows 11

Microsoft está probando la introducción de anuncios en el explorador de archivos de Windows 11, una característica con la que promociona productos propios con una invitación a conocer más sobre ellos.

Los anuncios se han detectado en la última compilación (build 22572) de Windows 11 para el canal de desarrolladores del programa Windows Insider, como ha compartido uno de sus miembros, Florian B, Insider MVP, a través de Twitter.

El anuncio se muestra en una barra encima del archivo, con el fondo ligeramente más oscuro que el de la página del explorador, con una señal de advertencia y una breve apelación a una necesidad del usuario. Termina con un botón para 'saber más'.

Este cambio en pruebas parece promocionar un producto propio de Microsoft en relación a la búsqueda que está haciendo el usuario dentro del explorador de archivos, como han apuntado desde XDA Developers; en el caso compartido por Florian B., se puede ver que, mientras está en la carpeta de Documentos, la publicidad promociona una herramienta de corrección gramatical.

Some people will go mad if Microsoft starts adding ads in explorer. pic.twitter.com/rusnyrYyX2 ? Florian (@flobo09) March 12, 2022

