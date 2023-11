PcComponentes ya está de Black Friday con precios mínimos históricos

Llega la locura del Black Friday y en PcComponentes ya se han puesto las pilas para lanzar una campaña irresistible de descuentos a sus clientes. Y es que en esta tienda líder del sector llevan el "Viernes Negro" un paso más allá con dos semanas enteras de evento y rebajas de hasta el 40 % en más de 1000 productos. Mucha gente aprovecha estas fechas para adelantarse a los regalos de Navidad, que ya está a la vuelta de la esquina, así que es un excelente momento para animarse y echar un vistazo a todas las ofertas del Black Friday de PcComponentes.

¿Cuándo empieza y cuándo acaba el Black Friday?

Aunque la fecha exacta del Black Friday es el 24 de noviembre, en PcComponentes han querido mantener su tradición (más de una década ya) de lanzar un evento épico con dos semanas de descuentos desde el domingo 12 a las 22:00 horas hasta el lunes 27 de noviembre a las 8:59 horas. ¡Hay ofertas todos los días! También habrá una selección de cientos de productos con descuentos reales y los precios más bajos en los últimos 30 días. En definitiva: más de dos semanas de rebajas en ordenadores de sobremesa, portátiles, tarjetas gráficas, monitores, periféricos y mucho más.

¿Qué tipo de productos se pueden encontrar en el Black Friday de PcComponentes?

Tanto el gamer avanzado que dedica varias horas al día a emitir en directo sus partidas online, como el usuario que quiera simplemente renovar sus accesorios y periféricos de hogar u oficina pueden aprovechar estas fechas para hacer compras y ahorrar una importante suma. PcComponentes, referente en computing, gaming, periféricos y smartphones, tiene un montón de categorías que podrás explorar. Las ofertas se extienden a ordenadores de sobremesa, televisores de gama alta, sillas de oficina, ventiladores de refrigeración líquida, consolas como la Playstation 5... Por no hablar de que puede tratarse de una oportunidad única de montar por fin ese ordenador pieza a pieza con componentes a precio rebajado. Tampoco escapan a esta campaña los electrodomésticos o los accesorios de cuidado personal.

¿Qué te conviene saber sobre el Black Friday en PcComponentes?

PcComponentes hace suyo el lema Orange is the new Black con un evento que es más naranja que nunca, un estilo único que viene cargado de vida y alegría y muchas, muchísimas ofertas. Uno de sus aspectos más atractivos es el lanzamiento de hasta ocho bombas diarias por parte de la tienda; es decir, ocho productos con el descuento más potente que solo está disponible durante 24 horas. Por otra parte, los envíos se realizan en un plazo de 24 horas (gratis a partir de cierta cantidad), y el cliente dispone de total garantía de sustitución en 24 horas. Por supuesto, las devoluciones son gratuitas. Por lo demás, el servicio de atención al cliente ubicado en Murcia dispone de diversos canales de contacto (WhatsApp, formulario online, teléfono), y es tan bueno que se llevó el galardón de Servicio Elegido de Atención al Cliente en 2023.

Aprovecha estas dos largas semanas de descuentos increíbles en tecnología, para ponerte por fin al día al mejor precio.