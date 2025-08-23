La nueva función de WhatsApp con la que quiere solucionar un rompecabezas muy habitual: inspirada en los teléfonos fijos

WhatsApp continúa dando pasos para convertirse en mucho más que una aplicación de mensajería instantánea. La plataforma, utilizada cada día por más de 2.000 millones de personas en todo el mundo, está preparando una nueva función que recupera un concepto clásico de la telefonía: el contestador automático. Muy pronto, si una llamada realizada a través de la ‘app’ no es atendida, el usuario podrá dejar un mensaje de voz que quede asociado a esa llamada perdida (como ya pasaba anteriormente con los teléfonos fijos y después con los móviles)

Alamy Stock Photo Un hombre llamando por WhatsApp

Se trata de una novedad que ya se ha dejado ver en la versión beta de WhatsApp para Android (2.25.23.21) y que, según los portales especializados, aparecerá de manera automática cada vez que el destinatario no responda. La idea es sencilla: si no puedes esperar a que tu contacto vuelva a estar disponible, podrás dejarle un mensaje explicando el motivo de tu llamada. Un gesto que no solo sirve para dar contexto, sino que también funcionará como recordatorio para que la otra persona devuelva la llamada en cuanto le sea posible.

Este cambio recuerda inevitablemente al funcionamiento de los contestadores telefónicos de hace unas décadas, cuando dejar una nota de voz tras la señal era la única manera de no perder la comunicación. Ahora WhatsApp rescata ese espíritu, adaptado al ritmo de la mensajería digital y a la inmediatez con la que solemos comunicarnos.

El reto de contactar en un mundo siempre conectado

Aunque vivimos hiperconectados, lo cierto es que no siempre podemos atender una llamada en el momento en que entra. Reuniones de trabajo, viajes en transporte público o incluso una simple falta de cobertura pueden frustrar un intento de comunicación. En esos casos, lo habitual es que el usuario recurra a un mensaje escrito posterior, pero este nuevo sistema elimina pasos intermedios y ofrece una alternativa más directa y personal.

Con este movimiento, WhatsApp busca reforzar una de las áreas en las que más ha innovado en los últimos años: las llamadas y videollamadas. La compañía de Meta ha ido sumando funciones para que los usuarios no dependan exclusivamente de las clásicas notas de voz o de los mensajes escritos, apostando por una experiencia cada vez más cercana a la telefonía tradicional, pero con las ventajas del entorno digital.

Un paso más hacia la integración total

Esta no es la única novedad en la que trabaja WhatsApp. En paralelo, se está desarrollando otra opción que permitirá añadir un mensaje de texto como recordatorio asociado a una llamada perdida. De esta forma, el usuario podrá dejar constancia de por qué ha llamado, aumentando las posibilidades de que su interlocutor priorice la devolución de esa llamada.

Alamy Stock Photo 2PPW4HC 2PPW4HC Chiang Mai, Thailand - April 18 2023: A female using WhatsApp application on her phone. iPhone with WhatsApp logo on screen.

Ambas funciones encajan dentro de la estrategia de WhatsApp de reforzar la comunicación práctica y de dar respuesta a situaciones cotidianas que todos hemos vivido: la frustración de no poder hablar con alguien justo cuando lo necesitamos.

En España, donde WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada con diferencia —más del 90% de los usuarios de smartphone la tienen instalada—, esta novedad promete tener una gran acogida. Poder dejar un mensaje de voz directamente asociado a una llamada perdida no solo aporta comodidad, sino que también puede evitar malentendidos y dar un toque más humano a la comunicación digital.