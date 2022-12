El 'Modo Ninja' de WhatsApp: qué es, cómo se activa este truco y en qué sistemas operativos puedes usarlo

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares, incluso se ha convertido en uno de los principales medios de comunicación en nuestro día a día. Sin embargo, hay ciertas cuestiones alrededor de la app que tienen intrigados a los usuarios, ya que para acceder a ellas hay que conocer ciertos trucos. Desde el momento de su nacimiento, la aplicación no ha dejado de presentar mejoras y actualizaciones, buscando mejorar la experiencia del usuario, para conseguir fidelizarlo y que este no opte por otros medios de comunicación.

La aplicación de mensajería más utilizada en España, y que sufrió recientemente una brecha de seguridad en la que se filtraron números de forma masiva, tiene herramientas como para ver quién cotillea tu perfil en cada momento o para saber quién te ha vetado de sus estados para que no los veas. Algunas son relativamente novedosas, otras venían ya anunciándose desde hace meses, cuando se filtraba que la aplicación de Meta estaba desarrollando actualizaciones. Pero ahora introduce una nueva para tu privacidad.

WhatsApp introduce un cambio radical: los pasos para usar la aplicación de mensajería en dos móviles a la vez Gracias a la última actualización de la red social, ya es posible abrir WhatsApp en dos smartphones al mismo tiempo en dos sencillos pasos Redacción DigitalMadrid 16 nov 2022 - 17:44

Cuando nos registramos en WhatsApp podemos elegir un nombre, pero lo cierto es que la aplicación apenas lo usa para nada. Quienes chatean con nosotros ven en la aplicación el nombre con el que nos han guardado en sus contactos, y quienes no nos tienen en los contactos van a ver nuestro número de teléfono. Esto está cambiando ya en la Beta para Android. Alguien ha debido de darse en cuenta que tener una ristra de dígitos como remitente de un mensaje no aporta mucho. En cualquier caso, hay otra fórmula para ocultar el nombre.

Modo Ninja

Los mensajes de quienes no tienes en la agenda aparecen firmados por el nombre que eligieron al registrarse en WhatsApp. Esto supone que ya puedes eliminar tu nombre de perfil de tal manera que cuando mandes un mensaje a alguien que no te tenga agregado en sus contactos, le aparezca la casilla del nombre vacía. Para activar esta función no es necesario instalar ninguna aplicación extraña ni de terceros que pongan en peligro tu seguridad. Solo tendrás que seguir un par de pasos que son bastante sencillos.

Con este truco podrás leer los mensajes borrados por tus amigos en #WhatsApphttps://t.co/Tq6asOaecG — COPE (@COPE) August 18, 2022





Lo primero que debes hacer es entrar en el buscador de tu teléfono y escribir este código: U+2800. También puedes acceder a este código a través de esta página web. Debes copiar el código o el emoticono invisible. Después, deberás entrar en la aplicación de WhatsApp. Si pulsas sobre la foto de perfil que has elegido previamente, podrás acceder a la opción para cambiar el nombre. Se llama: "Modificar el nombre de usuario". Finalmente, solo te queda pegar el código y, desde ese instante, aparecerá un espacio en blanco en tu nombre.