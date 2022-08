Medios sociales: WhatsApp permitirá a los usuarios enviarse contenidos a sí mismos con una nueva función multidispositivo

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

WhatsApp trabaja en un nuevo chat personal que permitirá a los usuarios enviarse mensajes a sí mismos dentro de la propia aplicación y aun teniendo diferentes dispositivos vinculados a la cuenta.

Hasta el momento, los usuarios de la 'app' de mensajería instantánea han tenido que recurrir a otras alternativas para poder utilizar este servicio como bloc de notas o para guardar mensajes y texto y tenerlos a su alcance en cualquier momento.

Entre algunos de los trucos más habituales están el de crear un grupo con otra persona y eliminarla para, a continuación, quedarse como único participante y administrador en el chat.

No obstante, esta opción no admite función multidispositivo, puesto que cuando se utilizan varios dispositivos vinculados con una única cuenta de WhatsApp, este chat solo aparece en el dispositivo principal.

Ahora, WhatsApp ha empezado a desarrollar una nueva característica que permitirá a los usuarios enviarse mensajes a sí mismos sin tener que recurrir a estos trucos, tal y como ha adelantado el portal especializado WABetaInfo.

Este portal ha descubierto dicha funcionalidad en la beta de WhatsApp para Escritorio. Así, en esta actualización, se presenta el propio número de teléfono del usuario como primer contacto en la agenda de la aplicación.

Los usuarios podrán acceder a est funcionalidad desde todos los dispositivos vinculados a su cuenta, independientemente de si se trata del 'smartphone' principal o el resto de dispositivos en los que se haya vinculado dicha cuenta de WhatsApp.

Esto será posible gracias a la nueva versión multidispositivo en la que trabaja actualmente la compañía, que previsiblemente estará disponible en un futuro tanto para dispositivos Android como iOS.

We tested multi–device 2.0 on WhatsApp beta for Android and iOS ??Thanks to the updated version of multi–device (under development), you'll be able to use WhatsApp on a secondary mobile device, in the future. ??Follow @WABetaInfo for more info about WhatsApp ?? pic.twitter.com/GFJwKcQYAz

La posibilidad de crear un chat personal con el propio número de teléfono aún está en fase de desarrollo y se desconoce su fecha de lanzamiento oficial para ambos sistemas operativos, así como para la versión de WhatsApp Desktop.

Con todo, esta opción ya está presente en otra red de mensajería instantánea, como es Telegram. Concretamente, dentro del apartado 'Mensajes Guardados'. Allí, sus usuarios pueden enviarse mensajes a sí mismos a modo de nota o recordartorio, además de guardar todo tipo de contenidos vistos o recibidos en la 'app'.

