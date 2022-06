Medios sociales: Twitter permite activar y desactivar los subtítulos cerrados en iOS y Android

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Twitter ha introducido la opción que permite activar ydesactivar los llamados subtítulos cerrados, una solución de accesibilidad que desde ahora se mostrarán en la aplicación móvil según la preferencia del usuario.

Los subtítulos cerrados son un tipo de subtítulo que además de transcribir las voces que aparecen en un vídeo incluye descripciones de audio de los sonidos, para dar más información tanto a las personas con problemas auditivos como a las que prefieren ver los vídeos con el sonido desactivado.

Estos subtítulos, que introducen los creadores del vídeo, se pueden ahora desactivar con un nuevo conmutador que la plataforma ha introducido en las aplicaciones de iOS y Android, como ha informado Twitter en su cuenta de soporte.

El conmutador aparecerá con la forma de un botón con las letras CC, en la esquina superior derecha del vídeo. Al pulsarlo, el usuario podrá activar los subtítulos cerrados o desactivarlos si quiere dejar de verlos.

Esta novedad llega tras la prueba que la compañía realizó primero en Twitter para iOS en abril y posteriormente en Android. Su implementación da más control a los usuarios sobre esta función de accesibilidad.

The choice is now yours: the closed caption toggle is now available for everyone on iOS and Android!Tap the "CC" button on videos with available captions to turn the captions off/on. https://t.co/GceKv68wvi ? Twitter Support (@TwitterSupport) June 23, 2022

