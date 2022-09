Medios sociales: Telegram trabaja en permitir añadir una dirección de correo para reforzar la seguridad de una cuenta

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Telegram trabaja en reforzar la seguridad de una cuenta al permitir añadir una dirección de correo electrónico, que además se solicitará siempre que un usuario intente iniciar sesión desde un nuevo dispositivo.

Hasta el momento, la 'app' de mensajería instantánea solo permite agregar un número de teléfono a la hora de crear una cuenta, verificarla e iniciar sesión en ella desde un dispositivo nuevo.

Ahora, el experto en ingeniería inversa Alessandro Paluzzi ha adelantado en Twitter que Telegram trabaja en una capa extra de seguridad para las cuentas de sus usuarios.

#Telegram is working on the ability to protect your account by adding your email address ???? Alternatively you can sign in with #Googlepic.twitter.com/kbGi9gM6rD ? Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 1, 2022

#Telegram is working on the ability to protect your account by adding your email address ???? Alternatively you can sign in with #Googlepic.twitter.com/kbGi9gM6rD

Paluzzi revela que permitirá añadir una dirección de correo asociada a la cuenta de Telegram. A partir de ese momento, la 'app' la solicitará a todo aquel que pretenda iniciar sesión en ella desde otro dispositivo para impedir potenciales accesos no autorizados.

Como alternativa, el ingeniero también ha señalado que la 'app' trabaja en permitir iniciar sesión a través de una cuenta de Google.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes bajarte sin ningún coste la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando.