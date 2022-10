Medios sociales: Instagram trabaja en los canales

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Instagram está trabajando en una nueva herramienta que permitirá crear canales en la red social a través de los cuáles se podrán compartir informaciones o archivos con audiencias grandes, y que sigue a otra novedad también en desarrollo, los perfiles de grupos.

Los canales son un tipo de chat grupal que permite a los administradores compartir informaciones o documentos con una audiencia grande, generalmente ilimitada, que requiere que los interesados se suscriban para poder unirse.

Estos canales están ya presentes en aplicaciones de mensajería como Telegram o WhatsApp, y parece que Meta busca implementarlos también en Instagram, como ha compartido el desarrollador experto en ingeniería inversa Alejandro Paluzzi.

Paluzzi ha localizado en el código de la 'app' de Instagram una nueva herramienta que permite crear canales de discusión, aunque no son del todo nuevos, ya que con anterioridad la compañía había trabajado en ellos bajo el nombre de grupos públicos.

Los nuevos canales admiten la participación de un gran número de personas. Quien crea el canal puede decidir quién se une, si cualquier persona o solo los seguidores y suscriptores, y la forma en que se puede participar, ya que una opción admite que puedan enviar mensajes mientras que la otra la restringe a los administradores y colaboradores.

#Instagram is working on the ability to create a Channel ??? Create a discussion channel that others can discover?? Discussion channels were previously called public groups https://t.co/4w9TvENeJrpic.twitter.com/xjvA59Qg9Z ? Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 11, 2022

#Instagram is working on the ability to create a Channel ??? Create a discussion channel that others can discover?? Discussion channels were previously called public groups https://t.co/4w9TvENeJrpic.twitter.com/xjvA59Qg9Z

Paluzzi compartió recientemente otra novedad en la que trabaja Instagram, los perfiles de grupo, similar a las Comunidades que Meta ya ha anunciado para WhatsApp, Messenger y Facebook, y que reúnen en un mismo lugar los grupos de conversación que giran sobre una temática o un espacio social común, como pueda ser el colegio de los hijos o las actividades de las asociaciones del barrio.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes bajarte sin ningún coste la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando.