Lo más descargado de la App Store: Uber, Cabify, Brawl Stars y Alto's Odyssey

MADRID, 29 (Portaltic/EP)

AutoSleep. Monitoriza tu sueño y los servicios de VTC Uber y Cabify son las aplicaciones de pago y gratuitas, respectivamente, más descargadas de la App Store para iPhone en la semana del 21 al 27 de enero, mientras que en iPad han destacado Procreate, entre las aplicaciones de pago, y Brawl Stars, en el caso de las gratuitas.

En lo referente a juegos, Alto's Odyssey es el título de pago más descargado para iPhone, mientras que Brawl Stars es el más popular entre los juegos gratuitos. En iPad destaca Minecraft como juego de pago con más descargas, mientras que Brawl Stars lidera de la lista de los juegos gratuitos.

Estas son las listas completas de las aplicaciones y juegos, tanto de pago como gratuitos, más descargados de la 'App Store', para iPhone y para iPad, durante la semana del 21 al 27 de enero de 2019.

PARA IPHONE

Top10 - Apps de Pago1. AutoSleep. Monitoriza tu sueño (Tantsissa)2. Afterlight 2 (Afterlight Collective)3. WatchChat para WhatsApp (Alexander Nowak)4. Alto's Odyssey (Snowman)5. WatchUp - para WhatsApp (Franz Stuber)6. Fine - Photo Editor (Zhan QiaoXia)7. Plague Inc. (Ndemic Creations)8. Forest (Seekrtech)9. Rebel Inc. (Ndemic Creations)10. Halide - RAW Manual Camera (Chroma Noir)

Top10 - Apps Gratuitas1. Uber (Uber Technologies)2. Cabify (Maxi Mobility)3. Brawl Stars (Supercell)4. Color Bump 3D (Good Job Games)5. Instagram (Instagram)6. WhatsApp Messenger (WhatsApp)7. Netflix (Netflix)8. YouTube (Google)9. Spotify: música y podcasts (Spotify)10. Google Maps - rutas y comida (Google)

Top10 - Juegos de Pago1. Alto's Odyssey (Snowman)2. Plague Inc. (Ndemic Creations)3. Rebel Inc. (Ndemic Creations)4. Minecraft (Mojang)5. Geometry Dash (RobTop Games)6. Pou (Paul Salameh)7. Football Manager 2019 Mobile (Sega)8. Earn to Die 2 (Not Doppler)9. Grand Theft Auto: San Andreas (Rockstar Games)10. Space Marshals (Pixelbite)

Top10 - Juegos Gratuitos1. Brawl Stars (Supercell)2. Color Bump 3D (Good Job Games)3. Paper.io 2 (Voodoo)4. Photo Roulette (Photo Roulette)5. Fire Balls 3D (Voodoo)6. Trivia Crack 2 (Etermax)7. Trivia Crack (Etermax)8. Helix Jump (Voodoo)9. Q12 Trivia (Rooftop Development)10. Fortnite (Epic Games)

PARA IPAD

Top10 - Apps de Pago1. Procreate (Savage Interactive)2. GoodNotes 5 (Time Base Technology)3. Notability (Ginger Labs)4. iDoceo - cuaderno del profesor (Bert Sanchis)5. Minecraft (Mojang)6. MyScript Nebo (MyScript)7. Alto's Odyssey (Snowman)8. PDF Expert de Readdle (Readdle)9. Affinity Designer (Serif Labs)10. Duet Display (Duet)

Top10 - Apps Gratuitas1. Brawl Stars (Supercell)2. Netflix (Netflix)3. Paper.io 2 (Voodoo)4. Color Bump 3D (Good Job Games)5. YouTube (Google)6. Messenger para WhatsApp - iPad (Gorilla Technologies)7. Amazon Prime Video (AMZN Mobile)8. Google Chrome (Google)9. Mitele - TV a la carta (Mediaset España)10. Microsoft Word (Microsoft Corporation)

Top10 - Juegos de Pago1. Minecraft (Mojang)2. Alto's Odyssey (Snowman)3. Tropico (Feral Interactive)4. Rebel Inc. (Ndemic Creations)5. Samorost 3 (Amanita Design)6. Alien: Blackout (D3PA)7. Plague Inc. (Ndemic Creations)8. Grand Theft Auto: San Andreas (Rockstar Games)9. The House of Da Vinci (Blue Brain Games)10. The Room Three (Fireproof Games)

Top10 - Juegos Gratuitos1. Brawl Stars (Supercell)2. Paper.io 2 (Voodoo)3. Color Bump 3D (Good Job Games)4. Jigsaw Puzzle HD rompecabezas (Veraxen)5. Fire Balls 3D (Voodoo)6. Helix Jump (Voodoo)7. Stickman Hook (Madbox)8. Drive and Park (SayGames)9. Hole.io (Voodoo)10. Fortnite (Epic Games)