Gadgets: Honor desvela su primer 'smartphone' con pantalla flexible, Magic V

La marca tecnológica Honor ha dado a conocer su nuevo Magic V, el que será su primer 'smartphone' con pantalla flexible en su etapa actual como compañía independiente de Huawei.

Así lo ha mostrado Honor a través un cartel publicado en su perfil oficial en Twitter, que deja ver el dispositivo a medio doblar, con la bisagra y la pantalla flexible a la vista.

Honor Magic V será el primer terminal con pantalla flexible de la marca y será un "buque insignia", como ha reconocido la propio Honor a través del cartel de anuncio, al pertenecer a la familia actual de gama alta Magic.

Unfold all the potential. This is HONOR's first foldable flagship phone, the #HONORMagicV. pic.twitter.com/kijORIGxg1

Honor, que pertenecía a Huawei pero que fue se constituyó como compañía independiente a finales de 2020 para esquivar los efectos del veto de Estados Unidos a su matriz, lleva operando en España en su nueva etapa desde la segunda mitad de 2021, y el mes de noviembre lanzó su tienda en línea HiHonor y presentó su primer buque insignia, Honor 50.

Su antigua propietaria, Huawei, ya ha lanzado terminales con pantalla flexible al mercado, con la serie Mate X, al igual que otras marcas como Samsung con las familias Galaxy Z Fold (tipo libro) y Z Flip (tipo concha), Motorola con su Razr, u Oppo, que ya ha lanzado su plegable Find N en China.

