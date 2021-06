Un fallo en un proveedor de la nube causa la caída de webs, también en España

Un problema en el proveedor de servicios de computación en nube Fastly dejó este martes a decenas de páginas de internet de todo el mundo fuera de servicio, total o parcialmente; en España se vieron afectados medios de comunicación como El Mundo, El País, As, Marca o Telemadrid.

La alarma saltó en torno a las 12:00 horas peninsular, cuando usuarios en distintas redes sociales y el portal Downdetector, que recopila informes del estado de internet de diversas fuentes, se hicieron eco del bloqueo de webs en todo el mundo, de prensa digital, televisiones y plataformas como Amazon, Twitch o HBO Max.

Sobre esa misma hora, a las 11:58, Fastly, con sede en San Francisco (California, EE.UU.) y especializada en mejorar el tiempo de carga de las páginas y aplicaciones webs, publicó la incidencia: "Actualmente estamos investigando el posible impacto en el rendimiento de nuestros servicios CDN (las redes de distribución de contenidos)".

Alrededor de una hora después, la compañía afirmó haber identificado el problema y aplicado una solución, aunque advertía de una carga más lenta de las páginas. Cerca de las 15:00 horas anunció la recuperación de todos los servicios (con una carga más lenta aún en algunos casos).

En su cuenta de Twitter, explicó: "Identificamos una configuración de servicio que provocó interrupciones en nuestros POP (miles de pequeños y dispersos puntos de presencia) a nivel mundial y hemos desactivado esa configuración. Nuestra red global vuelve a estar en línea".

El motivo detrás de esta caída parcial de internet se debe a un problema técnico. Consultadas fuentes del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), no parece que se trate de un ciberataque, sino de un fallo técnico debido a una caída del distribuidor de contenidos.

En la misma línea se ha pronunciado Hervé Lambert, responsable global del área de consumo de Panda Security, para quien no hay señales que apunten a que detrás de este episodio haya un ciberataque, sino que se trataría únicamente de un fallo técnico.

Fastly es un proveedor de servicios CDN (siglas en inglés de Content Delivery Network), redes de servidores distribuidos geográficamente, que compite con firmas como Cloudfare, KeyCDN y Amazon CloudFront.

Este tipo de empresas son repositorios que sirven no solo para depositar información, sino para compartirla de forma rápida. Según Lambert, si una empresa ubicada por ejemplo en Madrid quiere compartir texto, vídeo e imágenes de manera rápida con usuarios de Sídney, Nueva York, Boston o Cancún, lo puede hacer con los CDN.

Son repositorios de información que permiten acelerar los tiempos de carga (en internet), indica a Efe este experto.

Si bien no hay indicios de que sea un ataque informático, Lambert hace una recomendación: hay que estar atentos a posibles campañas de "phishing" con un anzuelo relacionado con este tema.

Este tipo de campañas incluyen el envío de correos que aparentan provenir de fuentes fiables para obtener datos confidenciales del usuario o, incluso, dinero: "No hay que dar clic a todo".

La caída dejó a decenas de webs de todo el mundo fuera de servicio total o parcialmente, entre ellas las de The New York Times, The Guardian, Financial Times o Le Monde.

También, los servicios de sitios web como CNN, Hulu, HBO Max, Reddit y la página web principal del Gobierno de Reino Unido.

Por ejemplo, cuando los internautas trataban de acceder a la web de CNN mientras duraba el fallo, se encontraban con el siguiente mensaje: "Error de Fastly: dominio desconocido: cnn.com".

Según pudo comprobar Efe, en España sufrieron la interrupción las webs de El País, Marca y As, entre otras. Muchos medios fueron informando del corte de los servicios y de su posterior reposición.

En su cuenta de Twitter, por ejemplo, Telemadrid señaló: "Un fallo técnico en Fastly, uno de los grandes proveedores de servicios de CDN, está causando problemas en web de todo el mundo. En nuestro caso, no están disponibles las emisiones en directo y la reproducción de nuestros vídeos. Sentimos las molestias".

Además, el fallo impidió emitir en directo la presentación del equipo olímpico de refugiados, admitió el portavoz del Comité Olímpico Internacional Mark Adams.

En noviembre pasado, el servicio de computación en nube Amazon Web Services (AWS), el más usado de la industria, también se vio interrumpido por varias horas en la costa este de EE.UU.