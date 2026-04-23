Existen códigos para detectar si tu móvil ha sido hackeado: consulta cuáles son y qué número pulsar para corregirlo

El teléfono móvil se ha convertido en una especie de cartera digital donde se almacenan datos tan sensibles como tarjetas de crédito, cuentas bancarias, conversaciones o fotografías personales. Este hecho ha provocado un aumento del miedo a sufrir un hackeo, ya que un robo de datos puede tener graves consecuencias para los usuarios.

Para ayudar a los usuarios, Rahmat Fitri, un expolicía de Malasia que ahora trabaja como consultor de seguridad, ha compartido una serie de consejos en una entrevista con el medio Mstar. Estos métodos permiten comprobar de forma rápida si un teléfono ha sido comprometido.

El aviso del punto rojo en la pantalla

El primer consejo consiste en prestar atención a la pantalla para detectar si la grabación de voz o pantalla ha sido activada sin consentimiento. Generalmente, aparece un punto rojo en la parte superior que indica una grabación en curso. Si esto ocurre, significa que "alguien ha accedido de manera remota a nuestro teléfono y está recopilando los datos de nuestra pantalla y voz".

Elaboración propia Código para detectar hackeo en el móvil

En ese caso, lo primero que se debe hacer es cerrar la grabación y reiniciar el teléfono, una acción que puede detener los procesos maliciosos. Además, es fundamental cambiar de inmediato todas las contraseñas para proteger las cuentas.

Códigos para verificar desvíos

Fitri también recomienda usar los códigos MMI para comprobar si hay desvíos de llamadas o mensajes activos. Al marcar *#62# en la aplicación de llamadas, el sistema muestra si servicios como voz, datos o SMS se están redirigiendo a otro número. Si el número que aparece no pertenece a la compañía telefónica, es crucial contactar con ella para solucionarlo.

Existen otros códigos útiles, como *#21#, que muestra una ventana emergente para informar si algún servicio está siendo desviado. Para desactivar cualquier redirección, se puede marcar ##002#. Por otro lado, el código *#06# permite conocer el IMEI del dispositivo, un dato clave para bloquearlo en caso de robo o pérdida.

¿Cómo solucionar un hackeo?

Si se confirma la presencia de malware, el primer paso es eliminar la aplicación que está causando el problema. A menudo, el software malicioso se introduce en el sistema a través de apps aparentemente inofensivas.

Si el problema continúa después de eliminar las aplicaciones sospechosas, la solución más drástica es restablecer los valores de fábrica del smartphone. Esta opción borrará todos los datos almacenados en el dispositivo, por lo que se debe usar como último recurso.