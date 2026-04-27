Miguel Ángel, autónomo: "Lo primero es aceptar la situación y pedir ayuda. Llegaron los impagos, intenté irlo solventando, pero solo lo empeoré y llegué a acumular 300.000 euros de deuda"

El empresario Miguel Ángel Arroyo ha recuperado la tranquilidad tras años ahogado por las deudas. Llegó a acumular más de 300.000 euros con su empresa familiar de construcción, una situación límite que ha logrado revertir gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad.

En 'La Tarde' de COPE, con Pilar García Muñiz, el empresario ha contado una historia de superación que refleja la de muchos autónomos y pequeños empresarios en España.

La vida de Miguel Ángel cambió radicalmente con la crisis financiera de 2008. Su empresa, fundada por su bisabuelo, empezó a sufrir los estragos de la recesión. "Empezó a venir la crisis, los impagos, y claro, una empresa de pueblo pequeña, y la solvencia, pues, llegas hasta donde llegas", ha explicado durante la sección economómica con José María Camarero.

Los pagarés devueltos se convirtieron en una constante, y la incapacidad para afrontar los pagos derivó en un "efecto bola de nieve" que no paraba de crecer. "Empiezas a generar deuda con administración, con los proveedores y eso es por efecto bola de nieve. Cuando te das cuenta, dices, '¿dónde estoy metido?'".

Durante dos o tres años, intentó solucionar los problemas, pero solo consiguió empeorar la situación. El punto de inflexión fue aceptar la realidad y, en lugar de ocultarse, "coger el toro por los cuernos y hablar", una decisión que ha calificado como "no fácil y muy dura".

Gracias al mecanismo de la segunda oportunidad, muchos encuentran esa salida para poder empezar de cero" José María Camarero Periodista experto en economía

Una nueva esperanza

A pesar de despedir a sus trabajadores y finalmente cerrar la empresa en 2011 para ponerse a trabajar por cuenta ajena, la deuda persistía. La solución apareció de forma inesperada: "Un día yendo para trabajar en la radio, escuché la ley de la segunda oportunidad, que la estaban mencionando, era un anuncio de Repara tu Deuda".

Tras escucharlo varias veces, decidió indagar y contactar con ellos. "Yo se lo decía a ellos que me parecía imposible, que es que no me lo creía, y ellos me insistían que sí, que sí, que sí, y al final confié", ha confesado.

El proceso legal comenzó en 2019 y no fue rápido ni sencillo, especialmente con la pandemia de por medio. "El mío ha sido muy complejo, porque como ha pasado la pandemia también entre medio, hemos meses y meses con todo parado", ha detallado Miguel Ángel, subrayando la importancia de la paciencia y la confianza en el equipo de abogados. Hoy, su vida es otra. Aunque nunca ha dejado de trabajar, ahora lo hace liberado de la pesada losa que arrastraba.

Mi proceso legal ha sido muy complejo, la pandemia estuvo en medio y hubo meses con todo parado" Miguel Ángel Arroyo Empresario

Una ley para volver a empezar

Tras conocer el caso de Miguel Arroyo, José María Camarero, ha explicado los detalles de la Ley de la Segunda Oportunidad, que ya tiene más de una década, "permite no solo a las empresas, no solo a los negocios, digo, permite caer y levantarse, que eso es lo más importante, y se lo permite a las personas físicas".

Según Camarero, es una vía para que cualquiera que se vea "asediado por esa bola de nieve de las deudas" pueda liquidarlas y "volver a empezar de nuevo".

Existen dos formas principales para acogerse a ella: liquidar todos los bienes para saldar lo que se pueda y empezar de cero, o establecer un plan de pagos para reestructurar las deudas. Los requisitos fundamentales son tener al menos dos acreedores, no ser reincidente y, el más importante, "demostrar que estás actuando de buena fe", ha aclarado el experto.

No se trata de una forma de librarse de los préstamos, sino de una solución para quien "no puede hacer frente de verdad a esas letras".