Estas son las responsabilidades que debes asumir al crear una cuenta de Facebook: "No puede desentenderse"

Las redes sociales se han convertido en una herramienta de intercambio de información, conocimiento o contactos. De tal forma que nos permiten ampliar nuestro círculo de relaciones más allá del trabajo, las clases o actividades deportivas. La accesibilidad a las redes sociales no cuenta con barreras que restrinjan las publicaciones, los comentarios o las imágenes. ¿Pero hasta qué punto se puede ejercer el derecho a la libre expresión de ideas y opiniones?

Esto es lo que ocurrió entre 2016 y 2018, cuando los implicados vieron dañado su honor y lo recurrieron a la Justicia. En este caso, como en otros muchos, la cuenta fue creada por un titular y posteriormente diferentes personas pudieron acceder a esta cuenta para proceder a la publicación del contenido. Sin embargo, debemos recordar que no somos los titulares de esta cuenta porque de lo contrario, el responsable podría ser condenado por el Tribunal Supremo.





En el caso de ser los titulares de una cuenta de Facebook, debemos tener en cuenta que no solo somos responsables de los mensajes que publicamos nosotros, sino que, según el Supremo, "el titular también es responsable de los mensajes publicados por terceros", "por lo tanto el titular no puede desentenderse", en el caso de la red social de Facebook. Esto es porque esta red social permite que, en caso de no ser conforme con lo publicado, el titular puede bloquear, contestar, ocultar, denunciar, marcarlos como spam e incluso eliminarlos.

Sin embargo, lo problemático de este caso que tuvo lugar entre 2016 y 1018 se originó porque se publicaron una serie de comentarios que afectaban al derecho del honor de una persona y estos no se borraron. La víctima los llevó ante la justicia y determinó que se tendría que entregar una indemnización de tres mil euros a los afectados, ya que el titular o el autor podrían haber rectificado o eliminado los mensajes, pero esto no se llevó a cabo.

MEDIDA APLICABLE A FACEBOOK

Sin embargo, hay que destacar que esta medida es aplicable a Facebook porque permite tener un muro personal. Por el contrario, no se puede aplicar en Twitter, ya que en esta no existe un "muro personal" como tal. En ese sentido, no se pueden borrar directamente los tuits de otros usuarios.





En este caso, se condenó por no haberse tomado medidas después de afectar al honor de una persona. Pero en otros casos, se recurre al argumento de "el derecho a la libre expresión de ideas y opiniones, siendo evidente que únicamente un ataque serio a la imagen del aludido en el texto justificaría cercenar el derecho fundamental en conflicto con el derecho a la libre expresión". Según ha determinado el Supremo eran unos insultos claros y por ello se ha extendido la responsabilidad al titular de la cuenta de Facebook.

Editar tuits en Twitter será una realidad

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La edición de tuits es una de las funciones más demandas por los usuarios de Twitter. En abril, la red social ya anticipó los trabajos para incorporarla en la plataforma yya hay usuarios que pueden disfrutar de ello. La cuestión estaba en cuándo podrían disfrutarlo todos. La aplicación ahora de Elon Musk se encuentra inmersa en un auténtico terremoto mediático y organizativo.

Twitter concretó hace un tiempocuántas veces se podría editar el tuit en un tiempo concreto. Ahora van más allá. Por último, también hay que matizar que se ha descubierto que esta función de edición en Twitter crea un nuevo registro y se guardan todos los cambios en una especie de historial de la modificación.