Estas son las claves infalibles para detectar si te han robado información privada en Internet

En muchas ocasiones, estamos expuestos a riesgos por lo que supone el uso de Internet. El simple hecho de utilizar tu mail, por ejemplo, puede revelar gran cantidad de información sobre ti. Las fotografías que plasmas en tus redes sociales, los correos que recibes del trabajo... todo ello es información privada y muy sensible. Por ello, debes protegerla de estafadores o terceros maliciosos. Las mejores opciones son elaborar contraseñas 'fuertes' y tener especial cuidado con la información que consultas si estás conectdo a una red Wifi pública.

"Los ciberdelicuentes no descansan, y día a día lanzan ataques a páginas y servicios web para desactivar sus defensas o encontrar vulnerabilidades por las que acceder a los valiosos datos que almacenan en sus servidores", avisan a ABC Tecnología desde la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) que depende a su vez del Instituto Nacional de Ciberseguridad.

Existe una página web denominada Have been i pwned, un sitio creado por expertos en seguridad que te permite comprobar tu cuenta de correo electrónico. Si te sale un mensaje en verde, tus datos están a salvo. Por el contrario, si te aparece un mensaje rojo, tu cuenta se ha visto comprometida. Inmediatamente después, te aparecerán los casos en los que tu correo electrónico se ha visto envuelto en una filtración y la información que se ha publicado. Por ello, te aconsejamos que entres en cada una de esas webs y cambies la contraseñas incluso si no las utilizas para evitar "males mayores".

De igual forma, si utilizas la misma contraseña para otros dominios deberías quizás replantearte poner una nueva.

Diez detenidos al suplantar a una entidad bancaria en una estafa por internet

La Policía Nacional detenía hace unos días a diez personas en una operación que ha permitido desmantelar una red que supuestamente logró un total de 57.000 euros en una estafa por Internet, ya que enviaban correos electrónicos masivos a potenciales víctimas suplantando a una entidad bancaria.

Según informaba la Policía Nacional, el grupo, de nacionalidades marroquí y española, suplantaba a una importante entidad bancaria, método conocido como "phishing", y enviaba correos electrónicos a posibles víctimas donde les instaban a clicar en un enlace para desbloquear el acceso a los servicios de banca en línea.