Call of Duty ahora detecta a los jugadores que utilizan el asistente de puntería con el ratón y el teclado

MADRID, 18 (Portaltic/EP)

Call of Duty ha añadido una nueva funcionalidad en su sistema antitrampas Ricochet, que ahora puede detectar a aquellos usuarios que utilizan herramientas concretas para activar el asistente de puntería mientras juegan con un ratón y un teclado.

El asistente de puntería ('aim assist', en inglés) es una mecánica que ayuda a los jugadores a apuntar mejor a sus contrincantes durante las partidas y que se puede ajustar desde el apartado de Configuración del juego.

Esta funcionalidad, muy habitual en 'shooters' en primera y tercera persona (FPS y TPS, por sus siglas en inglés), está destinada al juego con un mando o controlador, debido a que esta experiencia encuentra mayores limitaciones de movimiento en el 'joystick'.

La compañía ha anunciado novedades con respecto a Ricochet, un sistema antitrampas que comenzó a llegar a los jugadores de la franquicia de Activision Blizzard a finales de 2021, momento en que se anunció que la saga de videojuegos había sido capaz de bloquear 48.000 cuentas de jugadores por su juego fraudulento.

En este tiempo, las desarrolladora ha implementado diferentes herramientas, como el denominado 'escudo de daño', que desactiva la capacidad de los jugadores que cometen trampas y de inflingir daños a los demás jugadores, aunque los mantiene expuestos al fuego enemigo.

También ha desplegado 'cloaking', una técnica consistente en encubrir a los oponentes de aquellos jugadores que están haciendo trampas durante las partidas, de modo que los personajes, las balas y el sonido de los jugadores legítimos se vuelven imperceptibles para los tramposos.

La desarrolladora de videojuegos ha comentado recientemente que sus sistemas de seguridad ahora pueden detectar aquellos jugadores que utilizan herramientas para la asistencia de puntería mientras estén utilizando el ratón y el teclado.

En el momento en que este sistema determine que se está cometiendo esta trampa, la aplicación Call Of Duty se cerrará, según han señalado los responsables de este título en su perfil de X (antes Twitter).

Con ello, han matizado que el uso repetido de estas herramientas puede también dar lugar a "nuevas acciones" en la cuenta del usuario que lo haga, aunque no ha concretado si les penalizará ni cuáles serán estas sanciones.

Lo que sí ha concretado es que esta medida se implementará tanto en Call of Duty Warzone como en Call of Duty Modern Warfare II y Call of Duty: Modern Warfare III.