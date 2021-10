CADENA 100, elegida por Huawei entre las 20 mejores apps de Europa: ¡vótanos para ser la ganadora!

¡Otra buena noticia para CADENA 100! La líder de la radio musical en internet no para de recibir alegrías. Después de anunciar que vuelve a llevar la música al directo el próximo 23 de octubre con el concierto CADENA 100 Por Ellas, la emisora con los mejores locutores y donde siempre suena la mejor variedad musical ahora puede recibir un reconocimiento por su aplicación.

[VOTA A LA APP DE CADENA 100 AQUÍ]



Huawei, el gigante tecnológico, ha anunciado las 20 mejores apps de Europa preseleccionadas para el evento insignia del concurso de innovación de aplicaciones Huawei HMS (Apps UP 2021). La app de CADENA 100 es una de las 20 finalistas y opta a ganar dicha distinción. Todavía estamos a tiempo de que este sueño sea realidad votando por CADENA 100 aquí, hasta el próximo 10 de octubre a las 18h.



En la edición de 2021 han sido más de 2.000 aplicaciones adaptadas al ecosistema de Huawei las propuestas, destacando el interés de los desarrolladores a nivel mundial y regional. Las 20 aplicaciones preseleccionadas representan algunos de los desarrolladores más potentes en Europa, y de ellas han destacado su innovación, valor social, comercial, y experiencia general del usuario.



En la lista, además de CADENA 100, se encuentran Meteored, Astat, BanktheFood, Chefs' App, Civitatis, Clover, Expose by Vimage, HSight, Intersect Puzzle, Karty, Kustom Widget, Madrid Transport, MeetKai VA, Parental Values, Peco Online, Smart Tales - Reading & STEM, Toy Box Story Party Time, CarePets, y Go Zero Waste.



En la app de CADENA 100 los oyentes pueden escuchar la mejor variedad musical en y disfrutar de 45 minutos de música sin interrupción cada hora. Música en cualquier momento del día, acompañada de toda la información sobre sus artistas favoritos, de pistas y consejos para sacarle más partido al día a día y de propuestas para que no se agote nunca ni el optimismo ni los alicientes para ver siempre el vaso medio lleno. La radio, más interactiva y más participativa... ¡Es la aplicación de CADENA 100! Si tiene un móvil Huawei puedes descargarte nuestra app a través de este enlace. También puedes descargarta la versión para iOS (móviles iphone) y Android.

¿Qué es Apps UP 2021?



Apps UP 2021 es un concurso global en el que se invita a los desarrolladores de aplicaciones móviles a mostrar sus aplicaciones más innovadoras para tener la oportunidad de ganar un premio en efectivo y una función en Huawei AppGallery.



Cada ID de correo electrónico es elegible para votar hasta diez veces al día con un máximo de tres votos por aplicación. Mientras que los votos públicos representan el 20% de los resultados finales, los de los jueces representan el 80%.



Apps UP 2021 también incluye categorías como Mejor aplicación, Mejor juego, Mejor aplicación de impacto social, Premio al estudiante excelente, Premio a la mejor innovación central de HMS, Mención de honor y Premio a la cobertura en todos los escenarios. Los ganadores del concurso de innovación de aplicaciones Huawei HMS (Apps UP) se anunciarán este mismo octubre.