¿Cómo aumentar la velocidad del Wifi durante el confinamiento?

El número de personas que teletrabajan se ha disparado desde que se decretó el Estado de Alarma por la crisis del coronavirus. Cada vez son más los que utilizan su ordenador, su red de internet y un pequeño espacio de su casa para trabajar. Por eso es importante tener nuestra red a punto y mejorar su velocidad para que no tengamos problemas a la hora de desempeñar nuestras tareas.

Recomendaciones si tu red es más lenta durante el confinamiento

La situación de tu pequeña oficina o mesa de trabajo debe cumplir unas ciertas características como la cercanía al Router wifi, si es posible. Aunque para tener una buena conexión a Internet hay que tener en cuenta otros factores que pueden alterar la velocidad de la red informática.

Aunque tras el aumento del número de trabajadores desempeñando sus tareas desde casa se ha ralentizado un 10 % la velocidad de internet durante la pandemia del coronavirus, según un informe de DE-Cix. No solo por trabajo sino por ocio, ya que ha habido un incremento del número de horas que pasamos delante del televisor o consumiendo productos de las plataformas.

La influencia del microondas

A pesar de la gran capacidad de conexión que proporcionan los routers, la mejor manera de establecer una conexión estable es a través de un cable directo, pero en el camino puede encontrar transferencias con un microondas, por ejemplo.

Por esta razón, hay que evitar el uso del microondas, según explica en un comunicado Ofcom, autoridad reguladora del sector en Reino Unido, porque “pueden causar interferencias”. Además, recomiendas que no se utilicen “cuando hacen videollamadas”.

Llamadas por teléfono móvil

Otro de los consejos es intentar, en la medida de lo posible, hacer llamadas a través de un teléfono fijo, las convencionales, para no saturar el ancho de banda de internet. Si decides hacer una videollamada por WhatsApp puedes hacerlos a través de la red de datos móviles para no alterar. Otra de las alternativas es hacerla en un momento donde se ha reducido la demanda de teletrabajo.

Ubicación del router

El router debe estar alejado de todos aquellos dispositivos que puedan alterar su conexión inalámbrica para el desarrollo de su funcionamiento. Los ejemplos proporcionados por la institución de Reino Unido que pueden afectar a tu conexión Wifi son “los altavoces inteligentes, los televisores y los monitores”.

Cambiar de banda

Otra de las posibilidades que puedes barajar es cambiar algunos aparatos en otra frecuencia, la de 5 GHz, y otros a la más extendida de 2.5 GHz. Sin embargo, no todos los routers dan esta opción. Si apuestas por esta opción podrías cambiar tu aparato inalámbrico por otro más moderno o cambiar la tarifa contratada.

Desconectar otros dispositivos

A veces dejamos algunos dispositivos inalámbricos encendidos, como teléfono móvil, tablets, ordenadores, y siguen consumiendo porque tienen niveles básicos de conexión “incluso cuando no se utilizan”. Por eso, si en ese momento no los estamos utilizando es importante que los apaguemos para que no nos consuman.

