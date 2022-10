Android: la función desconocida que te permitirá recuperar en tu móvil una función 'escondida'

A todos nos ha ocurrido alguna vez que al estar viendo las notificaciones de nuestro teléfono, ya sea un WhatsApp o cualquier otra, hayamos borrado el aviso. Y, claro, como es lógico, queremos aprovechar al máximo nuestro smartphone.

Pues bien, Android te da una solución para poder recuperar esas notificaciones y no tener que hacerte un lío cuando, sin darte cuenta, las elimines. Una solución sencilla aunque, claro, dependerá de la versión de Android que tengas instalada más reciente en tu teléfono móvil.





Ahora mismo la última versión que ha salido de Android es la 12L. No obstante, Google está ultimando las próximas novedades que llegarán a Android 13, entre las que se encuentran opciones de audio para los dispositivos inalámbricos y un nuevo apartado con información sobre la salud de la batería.

La próxima actualización de Android 13, actualmente en fase beta como Android 13 QPR1, incorporará correcciones de errores y nuevas funciones, como la salud de la batería, que permitirá conocer si este componente se encuentra en buen estado.

La salud de la batería llegará previsiblemente primero a los teléfonos Pixel compatibles, donde los usuarios podrán saber si su batería ofrece un rendimiento bajo, alto o estable y si su salud general es excelente, decente, buena o pobre, como ha compartido el editor técnico de Esper.io, Mishaal Rahman, en Twitter.





La función que ahora mismo ofrece Android permite tener todas las notificaciones que has recibido durante las últimas 24 horas.

¿Cómo se activa? En la sección de "Ajustes", te vas hacia "Notificaciones". Y ahí te aparecerá la función "Historial de notificaciones". Activas el interruptor y, desde ahí, ya tendrás disponible en la pantalla de tu teléfono Android todas las notificaciones que has recibido durante las últimas 24 horas.

Los consejos que debes seguir para ahorrar energía al usar tu móvil

La duración de las baterías de los teléfonos móviles es uno de los problemas más frecuentes en los ‘smartphones’. Esto se debe a que se trata de uno de los elementos que menos avances tecnológicos ha experimentado con respecto a otros componentes de los teléfonos móviles.

Las baterías de los teléfonos móviles deberían durar, como apuntan los especialistas, entre 3.000 y 4.000 ciclos -un ciclo se refiere a cada vez que el móvil se descarga al 100 por cien-. Sin embargo, la "vida media de una batería se encuentra entre 300 y 500 ciclos de carga". En el caso de las nuevas baterías de ion de litio, "los ciclos de carga se contabilizan de forma modular». Esto significa que «si gastamos un 25% del 100%, cargamos el terminal al 100% y volvemos a gastar un 25%, el total del ciclo de carga es del 50% con lo que nos quedaría otro 50% del ciclo".

Esta forma de cargar la batería puede suponer "un pequeño avance", ya que «la carga por tramos hace que las baterías aguanten más el desgaste diario». No obstante, no se trata de la única cosa que se puede hacer para ayudar a extender la vida útil de la batería del ‘smartphone’. Así, conviene cargar el teléfono sin usarlo. El calor es malo para la batería, y si mientras se carga el dispositivo el usuario lo utiliza, estará forzando al teléfono a hacer un uso cercano al cien por cien, que genera calor interno. Este problema de sobrecalentamiento se agrava porque, como indican desde la plataforma, «los teléfonos no tienen elementos activos de ventilación, como puede ser la refrigeración por ventilador o líquida», que ayudan a que el calor se disipe.