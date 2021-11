Belén Esteban cambia su guion al enzarzarse con una reportera por Jesulín de Ubrique: "No le deseo nada malo"

Hace varios días, Belén Esteban acudía a una cena solidaria en la que ejercía como madrina Eugenia Martínez de Irujo. En el photocall, la de Paracuellos respondía a preguntas de los reporteros y tenía unas palabras más conciliadoras con su ex, Jesulín de Ubrique.

La destacada colaboradora de 'Sálvame' se refería al diestro en los siguientes términos. "Tenemos a una persona en común, pero cada uno tiene su vida, su familia. Yo no le deseo nada malo a nadie y menos a él por ser quien es. No tengo nada más que decir. Yo estoy en otro mundo y otra vida. Y es que no tengo nada que decir. No insistáis porque no voy a decir nada, de verdad. No quiero hablar de ese tema".