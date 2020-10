El motivo familiar por el que Belén Esteban ha estallado y se ha marchado de Sálvame

La sobrina de Isabel Pantoja ha protagonizado un enfado sin precedentes vía telefónica en 'Sálvame'. Tal ha sido el cabreo, que todo ha desenvocado en la salida de Belén Esteban de plató.

La redacción de 'Sálvame' ha llamado a Anabel Pantoja (no estaba en el programa por sufrir una fractura de peroné) y se negaba a hablar sobre el conflicto de Kiko Rivera con su madre. Este era el detonante del debate en uno de los espacios emblema de Mediaset. Ella pedía que no le dieran disgustos porque la situación le sobrepasa y aseguraba que no iba a cobrar por hablar sobre ello. "Prefiero ser más pobre ¿Se me puede respetar?" preguntaba Pantoja.

Anabel Pantoja ha comparado su caso con el de Belén. "Cuando se habla de la hija de Esteban no se habla, entiendo que mi familia sea actualidad pero he decidido no entrar en una guerra", decía. Por estas declaraciones, 'La Princesa del Pueblo' se ha marchado del plató y ha asegurado que se ha llevado un auténtico disgusto: "Me duele que la nombre ella, no la voy a decir nada, no quiero saber nada porque no me lo merezco", aseguraba la ex de Jesulín de Ubrique.

La sobrina de la cantante se escudaba diciendo que la había utilizado como ejemplo y aprovechaba para pedirle disculpas. "Te pido perdón porque el tono no era el mejor, me he confundido pero te juro que he tenido un día de perros".

"Hoy ha sido una mañana de c.... por parte de la dirección porque si quieren joderme que me jodan y si me quieren llevar para adelante que me lleven, pero no me voy a ir malamente con Belén", incidía Pantoja.

Anabel Pantoja reveló recientemente su adicción

Conforme se iban sucediendo las palabras, ella se iba enfadando más durante el programa de hoy. Por ello, pidió a los directores del programa que la entendiesen. También ha dedicado unas contundentes palabras a sus compañeros: "El otro día fueron unos hijos de...y me dieron en el paladar".

A finales de septiembre, Anabel reconocía tener una adicción. "Me tomo pastillas como quien se echa una crema en la cara... Durante el día en 'Sola/Solo' me tomaba tres somníferos y antes de cenar dos pastillas para la ansiedad", comentaba. "Mi madre está muy preocupada por mi adicción a las pastillas", reconocía.