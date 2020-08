Mascarillas y grupos reducidos de alumnos: así va a ser la vuelta al colegio en otros países de Europa

La vuelta a las aulas, prevista para este mes de septiembre, es uno de los asuntos que más preocupa a los padres. En menos de un mes, los niños volverán al colegio y aún hay muchas cuestiones en el aire con respecto a cómo se va a desarrollar la vuelta a los centros educativos en plena pandemia del coronavirus. Al parecer, y tal y como se ha indicado desde el Gobierno, serán las comunidades autónomas las que aplicarán sus propios protocolos y normas.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha anunciado que la Conferencia de Presidentes para tratar la 'vuelta al cole' se celebrará en la última semana de agosto y que será telemática o presencial en función de la pandemia de coronavirus. Es decir, las pautas para la vuelta al colegio sólo se fijarán dos semanas antes de arrancar el nuevo curso.

El Gobierno publicó el pasado 24 de junio en el BOE una orden que contiene los 14 puntos que el Ministerio de Educación y Formación Profesional acordó con 15 comunidades autónomas el pasado 11 de junio en la Conferencia Sectorial de Educación para preparar la 'vuelta al cole' de septiembre con garantías sanitarias frente a la pandemia del coronavirus. El acuerdo, que suscribieron todos los gobiernos autonómicos salvo País Vasco y Madrid, establece un regreso a las aulas presencial como "principio general durante el curso 2020-2021", que comenzará en septiembre y tendrá un mínimo de 175 jornadas lectivas.

Sobre la mesa está la creación de 'grupos burbuja', en los que estarían por un lado los niños de infantil, y por el otro los alumnos de los dos primeros cursos de primaria, y no podrá haber más de 20 alumnos por clase. Algo que sí deberán cumplir los más mayores del colegio -desde tercero hasta sexto de primaria- y será obligatorio el uso de las mascarillas.

Control de aforos en las aulas, grupos reducidos... son también algunas de las medidas que se tiene previsto que se implanten en las escuelas españolas, pero también en otros países de Europa están incluyendo normas y protocolos para que la vuelta a las aulas este nuevo curso pueda realizarse de forma segura.

Portugal

Nuestro país vecino ha hecho finalmente oficial su paquete de medidas para la vuelta al colegio. Los estudiantes volverán a las aulas entre el 14 y el 17 de septiembre de forma presencial. Se pretende retomar de nuevo todas las actividades, tanto lectivas como las no lectivas, y han advertido que el curso escolar será más largo que los anteriores.

Los cambios de clase serán más cortos para evitar las aglomeraciones y las reuniones entre los alumnos, y será obligatorio el uso de las mascarillas, tanto para los estudiantes como para los profesores. Asimimismo va a tener que mantenerse la distancia de seguridad de metro y medio en todas las aulas. Sin embargo, el gobierno portugués bajara la posibilidad de incluir dos nuevos regímenes: el mixto y no presencial, que entrarían en vigor el en caso de tener que contener los contagios si la situación empeorara.

El minisitro de Educación portugués, Tiago Brandão Rodrigues, ha confirmado en rueda de prensa que las vacaciones de Semana Santa será más cortas y que, además, tienen intención de incrementar el número de docentes para el próximo curso.

En el caso de las universidades, la decisión correrá a cuenta de las propias instituciones educativas, por lo que es posible que no todos los centros universitarios comiencen el curso escolar de forma presencial.

Francia

A diferencia de España, Francia está preparando una vuelta a las aulas con un protocolo menos estricto al que aplicaron en mayo.

En el país vecino, los alumnos podrán volver a las aulas sin distanciamiento físico. Eso sí, con el uso de las mascarillas. Su uso estará prohibido en las clases de párvulos y no se va a recomendar en los niños de primaria. Desde los 11 años, su uso será obligatorio en espacios cerrados y en las clases donde no puedan garantizarse la distancia de seguridad. Por su parte, los profesores de preescolar no estarán obligados a llevar mascarilla, mientras que los de primaria y secundaria deberán hacerlo solo si no pueden mantener la distancia.

Si bien en las aulas se deberán reorganizar los espacios para intentar mantener la mayor distancia posible, en los espacios exteriores no se va a aplicar la norma general de distancias de seguridad. Desde el Ministerio de Educación francés recomiendan que las entradas y las salidas se hagan de forma ordenada y escalonada con el objetivo de evitar las aglomeraciones.

Finalmente, las normas en el patio no serán tan estrictas y los alumnos podrán acceder finalmente a zonas comunes como columpios, bancos y espacios colectivos de juego exteriores. Asimismo, y tal y como ha explicado la corresponsal de COPE en París, Teresa Capiello, los más pequeños también podrán compartir objetos, juguetes y material didáctico.

Italia

La semana pasada Italia presentó un conjunto de medidas para que todos los alumnos puedan volver a los colegios el día 14 de septiembre en todo el país. El Gobierno ha acordado una larga lista de medidas relacionadas con el material escolar, los horarios, el uso de las instalaciones y las relaciones entre profesores y alumnos.

Fue la ministra de Educación italiana, Lucia Azzolina, quien lo anunció en redes sociales a través de redes sociales. La medida estrella en esta vuelta a los colegios en septiembre es la implantación de la “mesa de ayuda”. Se trata de un servicio que se pretende incluir en todas las aulas que prestará información -vía telefónica o web- que tendrá como finalidad resolver todas aquellas dudas sobre las medidas de seguridad. A partir de 24 de agosto este servicio comenzará a estar disponible.

La intención del Gobierno es que las clases sean presenciales en su totalidad, aunque no se descartan las clases online en el caso de que puedan complicarse la situación o de que haya una enorme saturación de alumnos. En el interior de las clases será necesario que se respete la distancia de seguridad de al menos un metro entre alumnos, por lo que no se descarta la remodelación de estos espacios para habilitarlo.

Se van a implantar nuevos horarios de entrada y salida para evitar al máximo las aglomeraciones de alumnosy las mascarillas serán obligatorias, tanto en profesores como en alumnos, independientemente de que pueda respetarse la distancia de seguridad.

Finalmente se van a implantar diversos canales de comunicación entre las escuelas y las familias para solventar todas aquellos sentimientos de incertidumbre en esta extraña situación. Desde el Gobierno italiano han anunciado que se van a destinar 2.900 millones de euros para adaptar los colegios para la vuelta al cole.

Alemania

En Alemania los alumnos ya han vuelto a las aulas. Comenzaron ayer, lunes 10 de agosto, y se han comenzado las clases con cuatro normas generales de seguridad. Es obligatorio el uso de la mascarilla en los interiores, ya sea que pueda mantenerse o no la distancia de seguridad entre personas.

Los alumnos deben respetar cierto orden para moverse a través de los pasillos. Mientras unos circulen por la derecha, otros tendrán que hacerlo por la izquierda. De esta forma se va a garantizar que los niños no se crucen entre ellos y se reduzcan al mínimo las posibilidades de contagio.

La higiene es imprescindible en los colegios alemanes. Por ello, una de las normas obligatorias es la de que los alumnos tengan que desinfectarse las manos en los cambios de clase, intentando mantener las distancias. Mientras tanto, y otra de las normas en los colegios, es la de abrir las ventanas de las aulas en entre clase y clase mientras los menores ese desinfectan.

Si bien es cierto que están intentando mantener la distancia de seguridad, será algo que dependa en función de la cantidad de alumnos. Lo que sí se está preparando de forma masiva en las escuelas son los test y las vacunas (en Alemania los test se hacen de forma gratuita). A todos los alumnos se los está pidiendo que lleven la cartilla de vacunación, ya que se prevé que se los obligue a vacunarse de gripe, que puede mejorar la situación del coronavirus en el sistema inmunológico.

Con respecto a las mascarillas, solo es obligatorio que las lleven en las zonas comunes y será una decisión que puedan tomar los directores de los centros.

Bélgica

Bégica continúa estudiando cómo será la vuelta al colegio en el país, por lo que aún no han tomado una decisión final. Según nos ha explicado nuestra corresponsal de COPE en Bruselas, Beatriz Ríos, las autoridades están manejando cuatro escenarios distintos diferenciados por colores: verde, amarillo, naranja y rojo. De esta forma los alumnos podrán volver a las aulas con total normalidad.

En el nivel verde, el más bajo de todos, se trabaja con la posibilidad de que haya una vacuna y no exista ningún tipo de riesgo para los menores. En este caso todos los alumnos podrían volver con total normalidad a los colegios, aunque de momento se trata de un escenario que no se contempla, ya que aún no se cuenta con una vacuna contra el virus.

En el segundo escenario, la propagación de la Covid entre los alumnos se considera limitada. Los niños podrían ir al colegio todos los días salvo los miércoles, y será necesario que cumplan con todas las medidas de higiene y seguridad, entre las que será obligatorio el uso de la mascarilla.

En el caso de que la situación se agrave y se notifiquen muchos contagios en un corto período de tiempo, se procedería a activar las alertas naranja y roja, y los alumnos comenzarán a asistir a las aulas por turnos para evitar aglomeraciones en las aulas. Por otro lado, los días que no puedan asistir al colegio, las clases serán online.

Reino Unido

El gobierno de Reino Unido ha establecido que los colegios abrirán de forma completa en septiembre en Inglaterra y este mes de agosto en Escocia, lo que para ellos está considerado como “prioridad nacional”. De hecho, se está priorizando la vuelta a las aulas por delante de otros sectores como puede ser el de la hostelería o el ocio. Tal y como nos ha contado nuestra corresponsal de COPE en Londres, Eva Millán, el Ministerio de Educación confía que la vuelta a las aulas en septiembre va a ser segura, y se apoyan en un estudio que ha llevado a cabo la Salud Pública británica, que indica que los niveles de transmisión de Covid-19 en los colegios es mínimo.

Sin embargo hay ciertas posturas enfrentadas, ya que los sindicatos y diversos colectivos escolares están criticando que el Gobierno no ha dado las indicaciones oportunas ni adecuadas, y que en muchos casos se está careciendo de información.

Cada centro escolar será el que establezca las normas a seguir en las aulas, aunque se parte de la base de que los alumnos deberán acudir a case a tiempo completo con asistencia obligatoria desde el inicio del curso.

Es más, se va a ofrecer la jurisdicción a los directores de los centros para sancionar y multar a todos aquellos alumnos que falten a las clases. Sin embargo, también deberá haber cierta disposión por parte de los alumnos de auto-aislarse en el caso de que ellos o un contacto registre algún tipo de síntoma o de positivo por coronavirus. En este caso, también deberá quedarse en casa y descartar la posibilidad de ir al centro escolar.

Otros países

Si bien ya hemos conocido las medidas en diversos países europeos, aún no hay protocolos concretos para la vuelta al colegio en otros como Dinamarca, Noruega o Países Bajos. Países que entre abril y mayo reabrieron las aulas para finalizar los cursos, en la medida de lo posible, presencial. Por ello, es posible que adquieran medidas similares a las que tomaron entonces.

Dinamarca y Noruega fueron los primeros países en reabrir parte de los colegios en abril, y esta vuelta a las aulas en plena pandemia se caracterizó por el constante lavado de manos cada dos horas, y la desinfección de juguetes y puntos de contacto dos veces al día.

En Países Bajos, por su parte, los colegios abrieron de nuevo a principios de junio. Y si bien las medidas variaban según los distritos, las autoridades no establecieron medidas estrictas para los pequeños, aunque sí lo fueron para los alumnos de instituto. Normas que, en principio, podrían mantenerse para este nuevo curso: higiene constante, horarios controlados y distancia de seguridad para evitar los contagios entre los estudiantes.