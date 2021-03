VOX acusa al Gobierno de la mala salud mental y espeta a Errejón que "nunca es mala recomendación ir al médico"

El diputado de VOX Juan Luis Steegmann ha acusado al Gobierno de estar detrás de la mala salud mental de los españoles por la pandemia de COVID-19, y ha dicho al portavoz de Mas País, Iñigo Errejón, que "nunca es mala recomendación ir al médico".

"Si el Gobierno no hubiese sido tan negligente hoy los españoles no estarían infectados, ni encerrados ni en paro. Y, por consiguiente, no tendrían tantos problemas ni de salud física ni mental. No veo aquí al señor Errejón, pero nunca es mala recomendación ir al médico. Se lo dice un médico y, además, hipocondríaco", ha comentado Steegmann en el Congreso antes de su intervención para el debate de las enmiendas del Senado a la llamada ley de 'nueva normalidad'.

El diputado del PP por Huelva Carmelo Romero gritó este miércoles en el Pleno del Congreso "vete al médico" al portavoz de Mas País cuando preguntaba al presidente, Pedro Sánchez, por la salud mental de los españoles tras la pandemia y el confinamiento.

Hora y media después del incidente, Romero confesó en su cuenta de Twitter ser el autor del grito y pidió disculpas a Errejón por lo que ha definido como "una frase desafortunada". "En ningún momento ha sido mi intención referirme ni a los enfermos ni a las familias de las personas con enfermedad mental, a quienes reconozco su dolor y a los que siempre he intentado ayudar desde mis distintas responsabilidades, como es reconocido por las distintas asociaciones de Huelva", señaló el diputado popular.