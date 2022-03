El virólogo García-Sastre habla alto y claro sobre la aparición de una séptima ola por ómicron: "Puede que..."

La llegada de 2022 mostró el pico de la sexta ola y de los contagios desde que empezó la pandemia, pero con la vacunación y la menor agresividad de la variante ómicron se empezó a ver la luz al final del túnel. El estallido de la guerra de Ucrania y la mejora de la situación hizo que la covid quedase en un segundo plano. Los datos continúan mejorando, las restricciones cada vez son menores y la sociedad se prepara para convivir con el coronavirus y tratarlo como una gripe.

Adolfo García-Sastre es uno de los mayores expertos en gripe y otras enfermedades virales y ha seguido muy de cerca el desarrollo de la covid y su comportamiento para tratar de poner fin a la pandemia cuanto antes. Sobre el futuro de la pandemia este especialista explica que "una ola como la de ómicron es muy improbable, aunque no imposible" y pronostica que hemos llegado prácticamente al fin de la pandemia. "Mi impresión es que la pandemia ha acabado ya. Lo que tenemos son coletazos, casos que no van a ocasionar colapsos o problemas económicos", explica sobre el posible fin de la pandemia, aunque lo comenta con cautela debido a que si algo ha demostrado la covid es que no nos podemos confiar.





"Imagino que llegaremos a una especie de meseta, donde habrá ligeros baches arriba y abajo hasta que se estabilice y la mayor parte de la población haya tenido contacto con ómicron. Esa meseta puede ser un poquito larga, pero es difícil que suban los casos del modo que subieron en el pasado. Al final, si has pasado la covid tienes protección durante un tiempo y la gente lo ha pasado a lo largo de un periodo bastante grande, de al menos tres meses", explica García-Sastre.

Las personas cada vez más aceptan la convivencia con el virus y si estás inmunizado, las probabilidades de sufrir una patología grave son muy bajas. "Si has pasado dos infecciones o te has vacunado y has tenido una infección prácticamente a ti no te va a pasar nada", explica el experto.

Adolfo García-Sastre también ha hablado de la covid persistente. Los casos de la enfermedad pueden disminuir, las muertes también, pero si el virus sigue contagiando puede generar más casos que pueden suponer covid persistente o pérdidas de olfato. "Es demasiado pronto para pensar que pueda tener muchas consecuencias de manera generalizada, no conozco ninguna epidemia en la historia de la humanidad que haya derivado en secuelas generalizadas permanentes en la población. Las más conocidas son las evidentes de la polio y ni siquiera las tenía todo el mundo. Pero, efectivamente, es algo a lo que quizás tengamos que enfrentarnos en el futuro. Al final nos vamos a infectar todos, porque va a seguir circulando y nos vamos a encontrar alguna vez en nuestra vida con el virus", comenta el experto.





Por tanto, para este experto la pandemia está llegando a su fin y quedan sus últimos "coletazos", algo que se puede ver con el Ministerio de Sanidad poco a poco dejando de actualizar todos los días los datos. No descarta que surjan nuevas variantes o crezcan los contagios en determinados momentos, pero no cree que se vayan a producir olas similares a las que se han producido.

