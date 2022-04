Vazak, el pastor húngaro que fue nominado al premio de mejor guionista en la Gala de los Oscar de 1985

El ser humano ha estrechazo lazos con muchos animales desde hace años, sobre todo con perros y gatos. Desde hace miles de años, el hombre y el perro se unieron para cazar juntos y desde entonces su relación fue siendo cada vez más cercana, hasta haberse convertido en "el mejor amigo del hombre", por su fidelidad infinita. Son parte tan esencial de nuestra vida, que no solo nos acompañan en nuestro día a día como mascotas, sino que hasta tienen "oficios": perros policías, guías, de rescate o incluso, actores.

Por eso no nos sorprende haber visto varios canes que han sido protagonistas de películas en el cine, como Beethoven, Lassie, etc. Sin embargo, nunca habíamos visto que ninguno fuese candidato a ganar un Oscar, pero no uno cualquiera, el de mejor guionista. Este curioso hecho ocurrió en la ceremonia del año 1984. El Premio de la Academia Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (popularmente conocido como Premios Oscar) es un evento anual en el que se reconoce la labor de todos los trabajadores de la industria cinematográfica. Se celebra en Estados Unidos, pero ha adquirido fama mundial y se retransmite en todos los rincones del mundo.

El perro guionista

Pero, ¿Cómo llegó este perro a ser candidato? En 1984 se estrenó una nueva adaptación de la famosa película 'Tarzán'. El film fue dirigido por Hugh Hudson y su guionista Robert Twane. La obra fue criticada ya que Twane hizo demasiadas modificaciones, presentando a un Tarzán mucho más inteligente que el original, así como variaciones en la historia de los padres, cambiando escenas del final, etc. Por lo tanto, la película difería bastante de la novela escrita por Edgar Rice Burroughs. Así que, por varias discusiones con Warner Bross, Twane decidió ceder los créditos a su perro, un pastor húngaro llamado P. H. Vazak.

La productora despidió a Robert debido al escaso beneficio económico que proporcionó el estreno del film. No obstante, el nombre del guionista debía continuar apareciendo, ya que había sido quien redactó lo que ocurriría en la historia. Por este motivo, determinó que fuese P.H. Vazak quien apareciese en los créditos finales, como si hubiese sido el pastor húngaro el escritor del relato. Más tarde, en la Gala de Los Oscar, la película fue escogida como una de las nominadas a mejor guion adaptado. Se abría entonces la posibilidad de que un perro subiese al escenario a recoger su premio.

Por desgracia, esta anécdota finalizó ahí, ya que fue Peter Shaffer, guionista del largometraje 'Amadeus', quien ganó el premio. A pesar de que P.H. Vazak no logró subir al escenario, ha sido la primera vez en la historia que un perro ha estado tan cerca de conseguir un premio solo de humanos. Aun así, siempre será conocido como el gran guionista de la adaptación de 'Tarzán'. Pero, siempre quedará la duda de ¿Habría dado un discurso si se hubiese llevado la estatuilla?