Una Navidad diferente: adiós a las cenas de amigos y a las reuniones de empresa

Este viernes 11 y el próximo, 18 de diciembre, serían en circunstancias normales los 'días fuertes' de las conocidas como cenas de empresa o de amigos que se reúnen para brindar por las fiestas. Sin embargo, el COVID ha provocado que este año casi no haya reservas en los restaurantes.

En COPE hemos querido pulsar el ambiente de reservas que hay este año en bares y restaurantes. Y es que no cabe duda de que el sector de la restauración ha sido en lo económico uno de los más golpeados por la pandemia. Se constata que el frío, las restricciones de movilidad y las limitaciones de mesas a grupos de no más de seis personas están haciendo mella. Lo que otros años era para los camareros y cocineros uno de los momentos de mayor facturación de todo el año este es contar con los dedos de una mano las reservas que se dan en este ámbito. Nos lo reconoce a COPE Marta.

Ella trabaja en un restaurante de comida americana. 'La verdad es que está yendo bastante mal. Todo lo que es el tema de grupos, de cenas de empresa y demás no está funcionando como otros años. Ha habido algunas peticiones para grupos y demás pero muy pocas en comparación con lo que trabajábamos antes que era un no parar'.

Manuel dice que en su bar de raciones también han notado de manera drástica el descenso de reservas. 'Como en todo. Ha caído y bastante. Más de un 80%. Con el tema de las limitaciones la gente no se anima y entonces lo hacen en casa tranquilamente'.

Lucca por su parte trabaja en un restaurante italiano. Él también constata la caída de las reservas y se queja de la actitud de muchos clientes. 'Intentan siempre que las mesas sean grandes. Mucha gente no ayuda demasiado a los camareros, a la hostelería en general. No hay las reservas que había antes, de grupos... y la gente que viene siempre te pide lo que no te puede pedir. Que en lugar de una mesa de seis personas sea para ocho y aunque sean seis me cuesta mucho que mantengan las distancias. La gente ya está cansada de la pandemia'

Todos admiten que con las restricciones y el no saber a qué atenerse han tenido que ofrecer menús más cortos, con menos variedad y también más económicos.