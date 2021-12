Una médica italiana 'declara la guerra' a los no vacunados y las autoridades intervienen: "¡Que os eliminen!"

Expertos científicos y gobernantes coinciden en que la vacunación es la mejor arma para hacer frente a la pandemia y a la oleada de contagios que nos ha traído Ómicron en las últimas semanas, dando lugar a récords de contagios en países como España, donde la tasa alcanza ya los 1.775,68 casos por cada 100.000 habitantes.

En nuestro país el elevado porcentaje de vacunados ha permitido mantener estable la ocupación de las UCIS y el número de fallecidos. Está demostrado que quienes no han recibido su dosis tienen más posibilidades de ser hospitalizado.





La médica italiana que se niega a atender pacientes no vacunados

Precisamente, una profesional sanitaria de Italia, llamada Mara Maffeis, ha mostrado su negativa a atender a aquellos pacientes que han decidido no vacunarse a lo largo de este año. Y es que la doctora responsabiliza a este grupo, cada vez más minoritario, de propiciar la sexta ola de contagios en la que nos encontramos, y de la que parece que no saldremos hasta, al menos, mediados de enero.

Dada su negativa, la doctora pide a las autoridades sanitarias de Italia que no incluyeran en su lista de consultas a este perfil de pacientes: “¡¡¡Muchas gracias a los pacientes no vacunados por la nueva ola pandémica a la que nos enfrentamos!!! Voy a solicitar al centro de salud que elimine de mi consulta a todos los pacientes no vacunados”, expresaba la profesional sanitaria.

Las autoridades sanitarias rechazan la petición de la doctora

Como es lógico y natural, los responsables sanitarios del país han hecho caso omiso a esta estrambótica petición, ya que en Italia la vacunación no es obligatoria, mientras que todos los ciudadanos del país tienen derecho a la atención médica.

“Me dijeron que no es posible hacerlo, que entonces también tendrían que quitar a las personas obesas y a los fumadores. Por tanto, seguiré tratando a todos como siempre lo he hecho”, manifestó resignada la doctora a los medios locales.

El motivo de su enfado, expresaba en alguna entrevista concedida en Italia, es que había destinado sus fuerzas a convencer a esas personas para que finalmente optaran por la vacunación, al ser la herramienta más eficaz para acabar con la pandemia. Pero al comprobar que su discurso no calaba entre los negacionistas de la vacuna, mostraba su agotamiento y enfado.

Una actitud la de Mara Maffeis, que no salió gratis, ya que ha recibido multitud de amenazas e insultos. Incluso parece ser que se ha iniciado una campaña de recogida de firmas para que la despidiesen de su puesto de trabajo.

“Un tal Locatelli me llamó insultándome, diciendo que había promovido una recogida de firmas para que me echaran, que iría a contarlo a los medios. Pues bienvenido sea si puedo transmitir el mensaje de que hay que vacunarse. No tengo miedo”, recalcó la médica.