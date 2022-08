Una joven se hace viral al compartir el mensaje que le envía su casero por error: "Gracias por equivocarte"

Desde hace unos años, las anécdotas que nos ocurren en el día a día van mucho más allá de nuestro círculo más cercano. Las redes sociales se han convertido en un expositor de nuestra vida, en ellas dejamos constancia de momentos en compañía de nuestros amigos y familiares, de nuestros viajes, compartimos reflexiones o canciones que nos inspiran.

Además, es frecuente publicar en redes como Twitter anécdotas que vivimos en nuestro día a día que resultan divertidas y que, en apenas unas horas, llegan a miles de usuarios. Un ejemplo de ello es lo que le ocurrió a una asturiana, que colgó un cartel avisando de que iba a hacer obras en el portal de su casa y recibió una sorprendente e inesperada respuesta por parte de sus vecinos.

27 ago 2022

Recibe un inesperado mensaje de su casero y se hace viral

Del mismo modo, la conversación entre una joven que ha alquilado un piso en San Sebastián y su casero se ha hecho viral por el inesperado mensaje que le ha enviado este último por error. Paula, como se llama la joven, ha compartido en tu perfil de Twitter dos capturas de la conversación con Jesús, su casero.

En la primera de ellas podemos ver una imagen de una de las habitaciones del piso, junto a la cual Jesús pregunta a la inquilina si quiere otra percha como la que hay en la fotografía, a lo que Paula responde afirmativamente. Hasta ahí estamos ante una conversación normal, bastante educada y sin nada fuera de lo común. Lo sorprendente viene en la siguiente imagen. En ella podemos ver un mensaje de Jesús en el que dice: "Ana Belén, dice la pija que sí le vale otra percha, ¿pides una?". Claramente, el casero tuvo una confusión y envió por error ese mensaje a Paula, dejando claro que la llama "la pija".





La joven se ha tomado la situación con humor y ha escrito esto en el tuit: "Lo que me escribe mi casero / lo que escribe por detrás". Además, ha añadido: "Gracias Jesús por equivocarte de conversación", ya que si esto no hubiera ocurrido, ella no habría descubierto cómo se refiere a ella su casero.

El tuit se ha hecho viral en unas pocas horas y ya acumula más de 17.000 'me gusta' y cientos de respuestas. Entre ellas, un usuario ha querido saber qué había pasado después de recibir estos mensajes. Paula, por su parte, no ha tenido reparo en comentar como había terminado la historia. "Me pidió perdón y dijo que era con mucho cariño jajajjajaja un artista el Jesús", ha escrito como respuesta a este usuario".