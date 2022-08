La respuesta viral de un comercial gallego a su jefe por lo que le escribe en un correo: “En castellano”

La respuesta entre un comercial gallego y el jefe de ventas de su empresa se volvía viral esta semana después de que un usuario de Twitter publicase un intercambio de correos electrónicos entre ambos, en el que uno de ellos termina perdiendo los nervios.

Y es que, con el boom de las redes sociales, son cada vez más las veces en las que empleados y jefes airean sus problemas laborales a través de Twitter, Facebook o cualquier otra plataforma de interacción pública. Entre algunos de los ejemplos recientes que podemos encontrar está el de una empresa en la que cobran a los trabajadores por beber el agua de la fuente. También está el caso viral de la empresa que despidió a 900 miembros de la plantilla de golpe en la misma videollamada. Y todo ello se descubrió, precisamente, porque uno de ellos lo hizo público a través de las redes.









La respuesta de un comercial gallego a su jefe



“Contestación de nuestro comercial en Galicia (23 años en la empresa) al jefe de ventas (2 años en la empres). Qué p*to crack”, escribía un usuario de Twitter, que compartía la conversación entre ambos trabajadores. No obstante, como puede apreciarse en la imagen, parece que el correo nunca llegó a enviarse al jefe de ventas, al menos no en el momento de la captura, aunque puede que sí lo hiciese de manera posterior.

De cualquier manera, el primer mensaje, de parte del jefe de ventas, venía a comunicar a los diferentes comerciales de las distintas zonas el volumen de ventas, pero lo hacía en unos términos anglosajones que parecía no hacer ninguna gracia al comercial encargado de la región de Galicia. “Buenas tardes, te mando los datos de sell-out actualizados de tu zona a cierre de julio. El punto de venta de Lugo todavía no aparece, pues tienen sell-in pero nosell-out, por el momento. ¡Feliz verano!”









Son los términos sell-in y sell-out los que parecen sacar de quicio al comercial que se lanzaba a replicar a su jefe en el correo: “No tengo ni p*ta idea qué quiere decir eso que está en rojo, ya te comenté un día que no me andes con estas caralladas. Dímelo en castellano. Un saludo”.

No obstante, el post de Twitter donde puede verse la publicación, que ya había acumulado más de 13.000 Me gustas y había sido compartido centenares de veces, fue borrado a la última hora del viernes.