Una joven de Granada enseña la foto que envía por WhatsApp a su madre y la respuesta que recibe se hace viral

Las redes sociales se han convertido en todo un escaparate. Antes de la llegada de internet, cuando vivías una anécdota divertida o inusual en tu día a día, de camino al trabajo o comprando en el supermercado, esperabas a llegar a casa para compartirla con tu familia o llamabas con el teléfono fijo a tu mejor amiga para hacerle partícipe de la historia.

Sin embargo, en pleno siglo XXI, vivimos en la era de la inmediatez y gracias a las redes sociales, podemos contar, en tiempo real, dónde estamos, qué hacemos o qué nos pasa. Plataformas como Instagram se han convertido en un expositor de nuestra vida, en ellas dejamos constancia de momentos en compañía de nuestros amigos y familiares, de nuestros viajes, y además compartimos reflexiones o canciones que nos inspiran. Otras como TikTok se han popularizado por el formato vídeo, bailando canciones que se convierten en tendencia, viendo rutinas diarias de influencer o recetas de cocina que sirven de inspiración para aquellos que buscan innovar en los fogones.

Por su parte, en Twitter es habitual encontrar opiniones de una gran comunidad, que interactúa entre sí, generando debate y dejando claras las diferencias entre unos y otros. Además, en esta red social también es muy común toparse con anécdotas que vivimos en nuestro día a día, que resultan divertidas y que, en apenas unas horas, triunfan en la red llegando a miles de usuarios.

Viral por la imagen que le envía a su madre por WhatsApp

En esta ocasión, ha sido una joven de Granada la que se ha hecho viral al compartir en su cuenta de Twitter la divertida conversación que ha tenido con su madre. La chica se encontró con Adam Jezierski, el actor que daba vida Gorka en la mítica serie 'Física o Química', se hizo una foto con él y decidió enviársela a su madre. Junto a la foto escribió: "mira el de física o química".

Cuál fue su sorpresa al leer la respuesta de su madre, que no reconoció al actor y le preguntó si era su "profesor". Una ocurrencia ante la cual, la joven no pudo contener la risa, como le hizo saber a su madre en la misma conversación de WhatsApp. El tuit acumula miles de 'me gusta', cerca de 2.000 retuits y varias decenas de citados.





Mientras algunos usuarios comentan la envidia que les da que la joven haya coincidido con el actor, otros empatizan con su madre diciendo: "Me aventuro a decidir que tu madre representa a muchísima más gente de la que crees", y es que la conversación entre madre e hija es un claro ejemplo del choque de generaciones que ocurre en ciertas ocasiones.