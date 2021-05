Una de cada diez personas con covid sufre secuelas a largo plazo

A día de hoy, más de 200.000 personas continúan sufriendo los efectos del llamado ''COVID persistente''. Pacientes que superaron el virus pero que siguen con efectos secundarios derivados de la enfermedad. En torno al 10 y 15% de los enfermos por covid desarrollan secuelas que a día de hoy siguen sin desaparecer, señala Pilar Rodríguez, una de las coordinadoras del grupo de COVID persistente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEGM). Sin embargo, en algunos países con mayor índice de contagios, el porcentaje sube hasta el 20%, incluso el 30% en algunos casos.

Según una encuesta elaborada entre julio y octubre de 2020 por la SEGM en colaboración con el colectivo de pacientes LONG COVID ACTS, uno de cada diez contagiados por coronavirus continúa con síntomas a pesar de haberse contagiado hace meses. La mayoría de ellos son mujeres, ocho de cada diez, con una media de edad de 43 años. Las secuelas son muy amplias pero la media es de 36 por persona.

''Es una montaña rusa, no sabes cómo te vas a levantar al día siguiente''

Nuria es una de estas personas. Tiene 44 años y padeció la covid a finales de marzo de 2020. Tras pasar varios días ingresada estuvo encerrada en casa. Así durante dos meses, hasta que consiguió dar negativo el 27 de mayo. ''El día que tuve el negativo pensé que esto ya se acababa y vuelta a la vida, pero no. Salvo la tos, que es el único síntoma que empezó a remitir, todo lo demás siguió. La mayoría siguen a día de hoy, junto con otros síntomas que fueron apareciendo a lo largo del tiempo'', cuenta Nuria. Cansancio, dificultades respiratorias, pulsaciones muy elevadas en reposo o dolores de cabeza y de articulaciones son algunas de las secuelas que llevan acompañando a Nuria desde hace meses, algo que dificulta cualquier actividad cotidiana: ''yo a día de hoy no puedo dar un paseo con normalidad, porque me canso, tengo que hacer muchas paradas. O lavarme el pelo, comprar o leerme un libro, no tengo la concentración''.

Como Nuria hay miles de personas que continúan sin saber como solucionar sus dolencias pos-covid. Esto, día a día, supone un desgaste mental importante.

Así lo ve Silvia, tiene 53 años y, al igual que Nuria, sufrió covid en el mes de marzo del año pasado. En su caso padece más de diez efectos secundarios generados por el virus. Entre ellos una afonía que lleva con ella desde hace un año. ''Siempre cuento que soy una persona fuerte y que tengo mucha paciencia pero hay días que cuesta volverse a levantar después de cada rebrote. Psicológicamente pasa factura'', explica a COPE con un hilo de voz.

Falta investigación

En los últimos meses, decenas de hospitales han invertido en unidades integrales para tratar los efectos secundarios de la covid como el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, o el Hospital Clinic de Barcelona.

De este último, Gema Lledo es una de las responsables de la unidad pos-covid y considera que el punto de partida para tratar a estos pacientes es su situación médica antes del contagio. “Es muy importante indagar en los antecedentes personales, detallar de forma muy concreta la historia clínica del paciente. A veces nos encontramos con que la infección puede acentuar síntomas que ya arrastraba de antes o hacer que aparezcan dolencias que estaban ahí y que aún no habían dado la cara” explica Gema.

Aunque los antecedentes personales y familiares pueden ser uno de los puntos a explorar para comprender el origen de las secuelas, la realidad es que en la gran mayoría de los pacientes, los médicos no encuentran nada concreto que tratar y aún falta mucha investigación para comprender los factores que desencadenan las secuelas del virus y cómo atajarlos.