El truco definitivo para reconocer si las reseñas de un producto o de un hotel en la web son falsas

No podemos negar que las ventajas que nos ha traído el comercio digital han ayudado a mejorar nuestra calidad de vida: por ejemplo, si no tienes tiempo de ir a comprar algo, con solo un click, lo pides y te lo llevan a casa. Es decir, no tienes que desplazarte al lugar y esperar filas para pagar o ser atendido.

Un papel fundamental para las compras online, son las reseñas. Juegan un papel fundamental, porque ¿quién podría comprar una batidora o una cartera, calificadas con una sola estrella? O ¿Quién reservaría en un restaurante con puros malos comentarios?

Las reseñas falsas son una epidemia cada vez más común en todas las plataformas digitales. Estas reseñas positivas se pueden comprar fácilmente e incluso, los propias empresas pagan por estos comentarios para mejorar su posicionamiento y visibilidad en la web.

Sin embargo, estas mismas empresas también tienen la posibilidad de pagar por comentarios negativos para así perjudicar a sus competidores.

¿Cómo podemos reconocer un comentario falso de uno genuino?,

Si tienes en cuenta estos tres consejos que recoge la BBC, seguro que te servirán de ayuda.

1- Elogios excesivos

Las críticas reales suele encontrarse en el medio del número de estrellas, la gente, por regla general no suele puntuar de una o 5 entrellas. Por lo que si vemos muchas reseñas seguidas de 5 estrellas y comentarios excesivamente aduladores, es probable que sean falsas.

Al contrario, si vemos puras reseñas de 1 estrella y puros comentarios negativos, puede de igual forma ser una estrategia de algún competidor para opacar la popularidad de esta empresa.

Por ejemplo: si entras a una web y hay comentarios como: “Este es el mejor producto del mercado. Amo esta marca”, pero realmente no especifica qué es lo que le gusta del producto en especial, o qué es lo que más valora de su compra, es probable que esto no lo haya escrito un cliente real.

Las reseñas verdaderas suelen estar escritas de manera orgánica y además, no solo incluyen elogios sino que comparan las ventajas y desventajas del producto, los tiempos de entrega, la facilidad de compra, los materiales con qué están hechos, etc.

2- Escritura sospechosa

Revisa si el comentario tiene errores gramaticales o de ortografía, esto se puede deber a que posiblemente copiaron y pegaron información de otros lugares y al utilizar el traductor online, cuya función suele tener fallos, no han sido capaces de corregirlo porque quizás el bot no tiene la capacidad.

La naturalidad en la forma en que está escrita la reseña es fundamental. El tono y el lenguaje debe ser orgánico.

También hay que prestar atención a si el comentario menciona demasiado la marca, como si fuera una publicidad, ya que es probable que sea una opinión falsa.

3-Reseñas en todo el mundo

Fíjate si el nombre del usuario coincide con un nombre común del país en el que vives, también es fundamental revisar si ese usuario tiene más reseñas en lugares de la localidad o si ha comentado en servicios de todo el mundo. Si resulta la última opción, es probable que sea una reseña falsa.

Aunque Google asegura que elimina los comentarios falsos y las cuentas de spam, todavía hay cuentas que logran pasar esos filtros y publican en la web.

