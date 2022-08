Un hostelero se hace viral por la oferta de trabajo que ha publicado: "¿Este señor dónde lee las leyes?"

El verano es la época del año en la que muchos establecimientos hosteleros aprovechan para hacer "su agosto" y para ello buscan reforzar sus plantillas con nuevos trabajadores que permitan dar respuesta al aumento de demanda que se produce, sobre todo en las zonas de costa.

En ocasiones, las ofertas de trabajo que algunos publican rozan los límites de la legalidad o directamente los traspasan. Es por eso que abundan en las redes los mensajes en los que se denuncian este tipo de prácticas abusivas que provocan indignación entre los usuarios en las redes sociales.

Es lo que ha sucedido con la siguiente oferta de trabajo que ha publicado la cuenta "Soy camarero" en twitter.

“Busco camarera para todo el verano con posibilidad de todo el año. Y posibilidad de dar habitación desayuno comida y cena. No requiere experiencia. Si ganas de trabajar y aprender. Personas interesadas comunicarse por WhatsApp con foto y nombre al número leer bien personas interesadas. Atiendo solo por WhatsApp. Decir nombre y donde se vive. Gracias Sueldo lo que marca la ley 7 horas y 45 minutos, un día libre 1000 euros. Posibilidad de dar habitación desayuno comida y cena. Si es así serían 800 al mes y si se quieren los 1000 sería 9 horas al día y un día libre. Creo que comprenda. Porque pensión completa es bastante y si se busca como ir o venir o si coge casa por su cuenta y fuera del horario se compra su comida. Pues lo que marca la ley”

Una oferta prácticamente incomprensible a la que el usuario responde con una frase: "La ley no marca eso, suerte".

El enfado del dueño de un bar de Badajoz por la reseña de un cliente que pidió dos bocadillos: "La próxima"

Un usuario ha querido dejar claro su descontento tras visitar un restaurante de Badajoz: "Paramos a tomar un tentempié, mi mujer, mi hija y yo, pedimos bebida y dos bocadillos de bacon con queso, no lo recomiendo pues el poco bacon que llevaba los bocadillos estaba frío y seco como la mojama. Se lo dije al camarero y en vez de solucionarlo se ofendió. No creo que vuelva a parar allí. Un saludo", ha explicado, puntuando con un 2 sobre 5 su visita.

Lo más sorprendente ha sido la respuesta del dueño del restaurante. Se trata de Ramón, propietario de Venta del Gato, ubicado en Badajoz. "Claro... la próxima vez que venga "a la tierra de sus padres" que tantos golpecitos en el pecho se ha dado... pida jamón ibérico del bueno... del de verdad y no bacon, que es el que se compra un dúplex porque no tiene pa chalet... So tieso!", ha escrito.