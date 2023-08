Seguramente alguna vez has comprado por internet y el pedido no te ha llegado, o has recibido un paquete que no esperabas, o incluso el móvil te ha notificado de un mensaje del banco pidiéndote los datos bancarios. Si has vivido cualquiera de estas experiencias, es muy probable que hayan intentado estafarte. Y es que, hoy en día, es cada vez más frecuente recibir amenazas digitales pero, ¿sabemos identificarlas? Y, lo que es más importante, ¿conocemos la forma de actuar en el caso de caer en ellas? El periodista y abogado Antonio Gómez de Olea nos lo explica en 'Poniendo Las Calles'.

Audio





Los ciberataques se han vuelto en los últimos años en una amenaza real. De hecho, de acuerdo con el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, en el primer trimestre de este año, la cibercriminalidad en España alcanzó las 107.879 infracciones penales. Pero dentro de ellas, hay diferentes tipos, entre las que destaca el phising. Esta se produce cuando consiguen tus datos y, posteriormente, los pueden emplear, por ejemplo, para entrar en tu cuenta bancaria online. Otro caso puede ser comprar un producto y que nunca te llegue a casa. La buena noticia es que el Código Penal reconoce el tipo específico de estafa realizado a través de medios informáticos en el artículo 249 del Código Penal.

Y la pena va a depender de la cantidad de dinero que hayan conseguido estafar. En el caso de que la cuantía sea igual o superior a los 50.000 euros, se trataría de una estafa agravada y podría haber condena a prisión. Sin embargo, cuando son de una cantidad menor, se considera delito leve y la multa podría ir de uno a cuatro meses acorde con el propio sistema de cuantificación de multas. Pero para que no te tengas que ver en esta situación, lo mejor es ser prudentes y reconocer las situaciones que nos pueden hacer caer en la trampa. Antonio Gómez de Olea nos da las claves sobre cómo prever las estafas digitales en 'Poniendo Las Calles'.

Audio





La prudencia y actuar con la cabeza son fundamentales para evitar las ciberestafas, pero en muchas ocasiones es complicado distinguirlas. Además, de cara a acabar con ellas, también es una circunstancia compleja, ya que los responsables de ellas, en gran parte de las veces, no se encuentran en España, y esto hace que la investigación requiera cooperación y coordinación internacional. Esto también dificulta la actuación de la justicia, sin embargo, el juez es quien puede iniciar esa cooperación judicial con otros países para recuperar el dinero y, evidentemente, descubrir el autor.

Es cierto que no hay una fórmula secreta para evitar ser estafado por internet. Por eso mismo, lo mejor es ser desconfiado, ya que lo barato puede salir caro. Denuncia porque, aunque pueda resultar difícil, hay auténticos profesionales en los cuerpos de fuerza y seguridad del Estado que te van a ayudar a recuperar lo que te pertenece. Así que actúa con precaución y, en líneas generales, todo irá bien.