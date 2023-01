Un camarero se hace viral por la oferta de trabajo que le hace un hostelero: "La primera vez que me lo dicen"

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable.

Actualmente, es un negocio muy afectado por la situación actual, concretamente de los trabajadores. Por lo general, los camareros y cocineros ejercen su profesión en muy malas condiciones, ya que cuentan con sueldos muy bajos y turnos inhumanos que superan la jornada completa.

Respecto a esto, gracias a internet, han surgido una serie de espacios donde los clientes pueden compartir sus experiencias en los diferentes establecimientos y ponerles puntuación. De esta manera, quienes se encuentren en búsqueda de un bar o restaurante para pasar un buen rato, podrán contar con las opiniones de otras personas que han ido y así poder facilitar su elección.

Sin embargo, en algunas ocasiones, estas plataformas se convierten en campos de batalla entre el cliente y el hostelero por una mala reseña o puntuación. Esta vez, ha sido por la manera en la que un empresario ha ofrecido un puesto de trabajo a un camarero. Ha sido un camarero quien ha compartido con la cuenta de Twitter @SoyCamarero, quien se encarga de publicar la verdad sobre esta profesión a raíz de las experiencias de otros compañeros, lo que ha pasado realmente.









"Me ha entristecido un poco saberlo"



"¿Estarías buscando solo en el puerto?", comienza la conversación por parte del hotelero."Sí, la verdad es que necesitaría que fuese en el puerto, es lo mejor que vendría",responde el camarero. Fue entonces cuando el empresario le hizo una inesperada pregunta: "¿Los 30 los cumple en septiembre verdad?". "¿Si, por?", contestó, visiblemente confundido.

"Porque ahora mismo las ofertas que tenemos es hasta 30 años, por eso te preguntaba", aclara el hostelero. "Vaya, es la primera vez que me encuentro una situación similar. En esta época en la que apenas hay camareros, y menos buenos, lo que suele primar es la experiencia", reacciona el joven muy sorprendido. "Es una manera de combatir el paro juvenil e incentivar que, como tú has dicho, haya nuevos profesionales que actualmente escasean", justifica el dueño del bar.

"Entiendo esa estrategia y puedo llegar a ver la lógica. Pero también siento que es una forma de que a los profesionales que llevamos como en mi caso desde los 16 forjando y amando esta profesión descatalogarnos prematuramente. En mi caso, puedo decirte que soy una persona que no trabajo en hostelería por resignación, trabajo por pasión y porque me gusta. La verdad es que me ha entristecido un poco saber que cabe la posibilidad de que a partir de los 30 no me quieran en ninguna parte", le dice el camarero de forma muy clara.

Quieren con experiencia y cuando la tienes te "prejubilan". pic.twitter.com/HdrXt2imDL — Soy Camarero (@soycamarero) January 24, 2023