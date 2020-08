Terelu Campos habla de sus problemas económicos y del proyecto que cambio su vida: "Era feliz"

Hace ya tiempo que una de las colaboradoras de 'Sálvame' punto fin a su carrera dentro del espacio vespertino de Mediaset. Los motivos que llevaron a la hija pequeña de las Campos a abandonar el programa han sido conocidos desde el primer momento: era demasiado nivel de esfuerzo.

Y es que este espacio dedicado al corazón no se queda en la emisión diaria que tiene. El programa está acostumbrado a entrar en la vida íntima de los colaboradores sin ambages, y en ocasiones pueden encontrarse con una noticia de su vida íntima en pleno directo, una barrera a la que ha querido poner fin Terelu Campos.

Un antes y un después

Así se lo hizo saber a los productores responsables del programa y así se lo ha hecho saber esta misma tarde a Toñi Moreno en 'Viva la vida', en una de las últimas entrevistas que va a hacer la presentadora de este espacio del fin de semana, ya que Emma García prevé volver de vacaciones para el inicio de temporada previsto a comienzos de septiembre.

La colaboradora de este espacio ha querido contarle a Toñi Moreno muchas cosas, ya que ambas mantienen una relación de amistad tanto fuera como dentro del plató.

Una de las confesiones que más ha sorprendido a la audiencia ha sido la que tiene que ver con el descenso de ingresos económico que ha tenido la colaboradora desde su salida del programa de 'Sálvame'. Según le ha contado a Moreno este domingo, se sintió asustada al ver que la vida que hasta ese entonces tenía no la podía mantener.

Los problemas de Terelu

"A la semana de irme dije: '¿Qué has hecho?' Porque no tenía ningún respaldo económico y hubo un momento en el que me asusté", ha explicado visiblemente emocionada, aunque ha reconocido que era una decisión ya adoptada".

Era una decisión que ya estaba muy elaborada en mi mente y la dirección de la productora lo sabía desde hacía mucho tiempo", ha dicho.

Asimismo, ha querido compartir los motivos que han llevado a que adoptase esa decisión. "Hubo algo que me ayudó a que todo discurriera de esa manera, que fue grabar Paquita Salascon 'Los Javis', estar una semana de rodaje en un ambiente completamente diferente a mi mundo de trabajo, y conocí un mundo en el que fui feliz. Me lo pasé bomba, aprendí muchísimo, hubo tanta complicidad con el equipo...", ha confesado a Moreno.

