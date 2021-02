Terelu Campos anuncia un retoque estético y da portazo a su gran complejo durante años: "No está rojo"

Terelu Campos está decidida a lucir tipazo este verano y no solo ha adelgazado algunos kilos estos meses y se ha puesto manos a la obra para seguir perdiendo peso, sino que también ha recurrido a la medicina estética. La colaboradora de ‘Viva la vida’ está dispuesta a dejar atrás uno de sus mayores complejos y ya ha dado el primer paso para conseguirlo. En manos de profesionales, está recibiendo un tratamiento innovador que le permitirá mostrar sus brazos, algo que siempre le ha dado mucha vergüenza, intentando ocultarlos a toda costa.

Para poder llevar los brazos al descubierto en televisión sin ningún tapujo y sin taparlos con alguna chaqueta, ha acudido a una famosa clínica en la que está recibiendo tratamiento para acabar con la flacidez en esta zona de su cuerpo. Se trata de un lifting de brazos sin cirugía para el que no ha tenido que pasar por quirófanoy simplemente ha tenido que tumbarse en una camilla mientras le pasaban esta máquina llamada Hifu sobre ambas extremidades superiores, y está encantada con el resultado.

El mayor complejo de Terelu Campos

“Este año me he propuesto enseñar los brazos en televisión así que he acudido a que me hagan un tratamiento para que este año pueda lucir los brazos en la tele, ¡por fin! Estoy harta de pasarme todo el verano tapándome con rebequitas y chaquetitas”, ha explicado Terelu Campos en un vídeo que han compartido desde la Clínica Diego de León, donde le están realizando este tratamiento para quitar los brazos en forma de libro o los brazos murciélago, como se conocen comúnmente.

“Hay flacidez y grasa localizada en la zona”, explicaba la doctora, que le ha aplicado un tratamiento de ultrasonido focalizado de alta intensidad. “Buscamos tonificar la zona, no es invasivo, vemos los efectos a partir de la semana porque eso mejora toda la estructura”, añade. Al principio son recomendadas dos sesiones para ver resultados y la propia Terelu ha querido explicar en qué consiste: “esto es, para que lo entienda todo el mundo, algo que lo que hace es activar algo que ya tienes en tu organismo”.

Y matizaba la profesional de la clínica: “estimula tu propio colágeno y elastina, por lo tanto hace efecto tensor”. En este vídeo que han compartido se puede ver cómo le realizan unas líneas con un lápiz blanco en los brazos para separar las zonas y posteriormente le aplican una crema transparente para poder pasar la máquina por encima. El resultado tardará en verse, pero seguro que merecerá la pena.

El resultado de su retoque estético

“Ni me he enterado, no me ha molestado nada, no se me ha puesto rojo, la doctora me ha dado una crema reparadora para que la piel esté tratada después de lo que hemos hecho para intentar que dentro de unos meses pueda enseñar mis bracitos en televisión”, ha dicho Terelu Campos al final del vídeo, recomendándoselo a todos aquellos que lo puedan necesitar. De esta manera quiere dejar atrás esos momentos del verano en los que le daba vergüenza mostrar sus brazos sin llevar encima algo que los tapase como una chaqueta o una rebeca y ahora, por fin, después de mucho tiempo, podrá hacerlo.

También te puede interesar...

Belén Esteban confiesa los motivos por los que se ha roto su amistad con Terelu Campos: "A veces la mataría"

Tenso rifirrafe entre Carmen Borrego y su sobrina en 'Viva la vida' que hunde la relación: "No me lo esperaba"