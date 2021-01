Tenso rifirrafe entre Carmen Borrego y su sobrina en 'Viva la vida' que hunde la relación: "No me lo esperaba"

La sobrina de Carmen Borrego e hija de Terelu Campos se encuentra muy molesta e incómoda con su tía porque la exclusiva que concedió la señalaba directamente. Así lo expresaba en el programa de Emma García: "Me han sorprendido las palabras de mi tía, no me esperaba que me mencionara en la entrevista, me ha sentado mal y ella lo sabe, me parece algo innecesario sabiendo cómo soy", decía Alejandra Rubio.

Pero las réplicas no han acabado aquí. Alejandra, lejos de sentirse más cohibida al encontrarse su tía delante, le ha confesado a la presenadora que al ver la exclusiva, llamó muy enfadada a su madre. Según cuentan, tras esa llamada telefónica, Carmen contactó con su sobrina vía Whatsapp pero no quedaría todo cerrado ni solucionado.

La hija de Terelu le ha dicho a Borrego que le molesta que hable de ella de forma pública en lugar de expresar sus enfados en privado: "Puedo entender que se haya sentido mal por cómo me comporto a veces, pero las cosas se hablan en privado, no públicamente. Y que diga que es mejor que yo profesionalmente es evidente, no ha descubierto nada nuevo", sentenciaba.

Una polémica que, lejos de apaciguarse, sigue más activa que nunca y estaría provocando una tensión familiar fuera de las cámaras.

Terelu Campos explotó contra su hermana, Carmen Borrego: "No me van a encontrar"

Se han producido numerosas reacciones por la entrevista que dio Carmen Borrego a Mila Ximénez para la revista LECTURAS esta semana. Y es que la hija de María Teresa Campos ha dado (de nuevo) una exclusiva en la que ha hablado de su hermana, Terelu Campos y de la hija de esta, Alejandra Rubio.

Borrego aseguró públicamente que se había sentido sola, incómoda cuando coincide con su hermana en plató y además confesaba que no se atrevía a enfrentarse con su sobrina por la corta edad que tiene.

Terelu Campos acudía ayer a 'Viva la vida' y se sentaba con Emma García a solas, después de tener un encontronazo con Makoke, y lo cierto es que sus breves declaraciones acerca de la entrevista de su hermana nos dejaban sorprendidos: "Sabía que Carmen iba a dar una entrevista, pero no sabía que iba a hablar de mí. Yo me pregunto, quién no habla de mí. No he entendido algunas de las manifestaciones, además, no las comparto".