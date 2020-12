Belén Esteban confiesa los motivos por los que se ha roto su amistad con Terelu Campos: "A veces la mataría"

Este fin de semana, en 'Sábado Deluxe',Belén Esteban reconoció que, a pesar de haber sido íntimas amigas, su relación con Terelu Campos se había enfriado y era mínima. Una secreto a voces que terminó por sorprender a los colaboradores de Telecinco.

Esteban decidió pronunciarse tras escuchar como la hija de María Teresa Campos confesaba en 'Viva la vida' que, de entre los colaboradores de 'Sálvame', solo mantiene relación con Mila Ximénez. Es por esto por lo que, este sábado en el espacio de Telecinco, Esteban no dudó en darle la razón.

"Estamos distanciadas porque… la vida te lleva por otros lados. Es verdad que no tenemos contacto, pero quiero mucho a Terelu, conmigo se ha portado bien", aseguraba la Princesa del Pueblo.

No obstante, la colaboradora recordó cuando se cabreó con ella la última vez: "A veces la cogería y la mataría, cuando dice que hablamos en el programa… Hablamos igual que en 'Viva la vida', es un ten con ten”.

Esto se debe a que, hace unos meses, Terelu estalló contra los colaboradores del programa cuando éstos emitieron unos audios de cuando su hija, Alejandra, era menor y se metía con su entonces amiga, Anita Matamoros. Ante esto, Campos dijo que habría sentido "vergüenza" al emitirlos, lo indignó a Belén Esteban.

"Tiene que tener narices, no nos puede meter a todos en el mismo saco", opinó la colaboradora muy enfadada. "No entiendo que luego a Kiko Hernández te lo comas a besos o tu hermana Carmen se tire hablando con él dos horas por teléfono ¿No tenéis valor con él y nos metéis a todos?", le reprochó.

"Me parece muy injusta, 'ese programa' se llama 'Sálvame' y has estado aquí muchos años, me ha dolido y mucho", señaló Esteban, que dejó claro que no está dispuesta a que les trate así después de haber trabajado juntos tantos años. "Aquí, cuando te hemos tenido que defender lo hemos hecho y lo volvería hacer, no me arrepiento porque hay que tener narices Terelu", concluyó.

El consejo de Belén Esteban

A pesar de ello, Esteban continúa hablando de su antigua amiga con mucho cariño, dado que se aprecian aunque se hayan distanciado por su múltiples enfrentamientos en Telecinco desde sus respectivos programas.

Sin embargo, hace unos días, un comentario de la de Paracuellos indignó tanto a Alejandra Rubio como a su madre. Con buena intención, la colaboradora aconsejó a Alejandra que no dejara los estudios y se centrara solo en la televisión. Un mensaje que no sentó nada bien a las Campos, quienes volvieron a pronunciarse en el espacio presentado por Emma García. Terelu declaró que no entiende por qué Belén no quiere a Alejandra.