Susanna Griso toma partido tras escuchar a Irene Montero defender a Rocío Carrasco: "Ante hechos juzgados..."

La presentadora y directora de 'Espejo Público', Susanna Griso, ha comentado este sábado, cuando ha atendido a los medios durante desfile de Lola Casademunt en Madrid, que se ha celebrado este sábado, su opinión sobre la docuserie que desde hace semanas lleva emitiendo Telecinco sobre Rocío Carrasco, "Rocío, contar la verdad para seguir viva".

Un testimonio que hace referencia a su pasado y por el que varias personas destacadas de la sociedad española se han querido referir públicamente. Más allá de representantes políticas como Irene Montero o Rocío Monasterio, diferentes actrices de la alfombra española han mostrado su apoyo (o no) a las palabras de Carrasco. La última en hacerlo ha sido Yolanda Ramos.

Rocío Carrasco rompe su silencio en Telecinco

Un apoyo que la hija de Rocío Jurado ha sentido de cerca, ya que hace escasamente quince días, cuando Telecinco publicó los episodios 2 y 3 de la docuserie, mandó un comunicado agradeciendo el apoyo recibido. Algo que parece haberse notado en su día a día, tal y como ha contado el presentador de 'Sálvame' esta misma semana, Jorge Javier Vázquez, después de haber mantenido una conversación telefónica con la protagonista.

"Yo la imagen que tengo de ella de antes es la de una mujer cansada y agotada. El otro día la escuché reírse por primera vez, y a mí me da la sensación, y es una deducción que hice anoche, que yo creo que ella con esto ha pasado página totalmente y nosotros estamos con el raca-raca, raca-raca, con la cosa de que somos más viejos y también más ridículos", ha explicado el presentador respecto a sus últimas tomas de contacto con Rocío Carrasco, quien admitió que escucharla reír le produjo impacto. "Me impactó", dijo a los colaboradores del programa.

Susanna Griso se moja sobre las palabras de Irene Montero

Sin embargo, no todo el mundo apoya todo lo que está sucediendo en la sociedad con el testimonio de Rocío Carrasco. Uno de los rostros más críticos con todo lo sucedido ha sido la presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso, quien ha explicado que aunque no ha visto la docuserie no está del todo de acuerdo con las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, dando apoyo públicamente a Rocío Carrasco en su perfil de Twitter.

El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

"Ante hechos juzgados, hay que ceñirse a los hechos juzgados”, ha dicho la periodista, quien ha insistido en señalar que “los juicios paralelos siempre son muy problemáticos, y más en manos de líderes políticas en precampaña electoral" pese a que ha dejado clara que no ha visto nada.

“No tengo ni idea. No lo he seguido nada. No os puedo hablar de ello porque no lo he seguido", ha insistido.

