El momento incómodo entre Isabel Díaz Ayuso y Susanna Griso en 'Espejo Público': "Tranquila"

Isabel Díaz Ayuso ha sido entrevistada en 'Espejo Público' este viernes. A menos de un mes de que se celebren las elecciones de Madrid, la presidenta de la Comunidad ya se encuentra en plena campaña. De ahí que haya mantenido una charla con Susanna Griso en la mañana televisiva de Antena 3, con momento incómodo incluido, y bastante llamativo, entre ambas mujeres.

El momento incómodo entre Isabel Díaz Ayuso y Susanna Griso en 'Espejo Público'

Ayuso se encontraba hablando del tema estrella de la cita con las urnas y de la vida en general ahora mismo: la pandemia del coronavirus y su gestión. En un momento dado, la política del Partido Popular ha empezado a toser, sin que Susanna Griso le diese mayor importancia.

Poco después, la presidenta madrileña empezaba a tener dificultades para hablar, produciéndose una segunda tos ante la que Griso se volvía a mostrar impasible. Tras aguantar un poco más, Ayuso volvía a toser. “Perdón”, se resignaba, ante lo que su interlocutora reaccionaba por fin: “No, tranquila”.

De hecho, Griso pasó a preguntarle a la entrevistada si quería beber un poco de agua para reponerse de su ataque de tos. “No, es la alergia”, explicó Díaz Ayuso, que se vio obligada a interrumpir su discurso en otra ocasión más por la tos.

EFE/David FernándezDavid Fernandez

“¿Es usted alérgica a las gramíneas?”, se interesó Griso. “Sí, a todo”, contestó Ayuso con cierto pesar. Esto motivó una pequeña broma por parte de la conductora de 'Espejo Público'. “Espero que no haya aquí algún elemento que le haya generado...”, comentó la periodista catalana. “La primavera”, adujo Ayuso antes de que Griso añadiese: “No sé, igual la mesa de contertulios que tengo...”.

“Déjame ver... No, no, aquí no hay ninguno”, zanjó risueña la presidenta de Madrid. “La primavera en general es lo que le ataca”, fue la sentencia de Griso para darle un final a la escena anecdótica de la conversación.