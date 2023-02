Solo el 5 por ciento de los españoles que hace dieta consigue adelgazar de forma permanente

Seis millones de españoles se ponen a régimen en enero y febrero. De ellos solo el 5 por ciento consiguen su objetivo: bajar de peso y mantenerlo en el tiempo. Para ello y según los expertos consultados por COPE no basta solo con la fuerza de voluntad para mantener una dieta equilibrada y hacer deporte. Si queremos maximizar nuestras posibilidades de éxito la clave está en lograr frenar el hambre y trabajar la relación con la comida, algo que puede requerir de un acompañamiento profesional.



Un tercio de los españoles que se ponen a régimen durante el año eligen enero y febrero para comenzar el cambio, en parte motivados por los estragos que causan las fiestas navideñas en el peso. Según el Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO), en esa época se engordan 4 kilos de media, y rebajar los excesos de forma saludable lleva tiempo y esfuerzo.



Unos 24 millones de españoles tienen problemas de peso



Más de la mitad de la población española (53,6%) tiene problemas de peso, y entre el 80 y el 90 por ciento abordan una dieta como solución para perderlo. Las dietas pueden ser guiadas por algún médico especialista o, en muchos casos, autoimpuestas después de buscar información al respecto de forma autodidacta.



El problema está en la adherencia o lo que es lo mismo en encontrar un patrón alimentario saludable que podamos mantener en el tiempo. Según el Doctor López Nava, Director de la Unidad de Endoscopia avanzada de la obesidad en HM Sanchinarro.

Si no se cumplen es porque son tratamientos que no trabajan sobre el hambre y la relación con la comida. Para ello es necesario, a su juicio, contar con un equipo multidisciplinar compuesto por nutricionistas, médicos y psicólogos que nos ayude a conseguir un estilo de vida saludable”.

De hecho, solo el 5 por ciento de quienes hacen una dieta en enero y febrero -300.000 personas-, consigue el objetivo final, un adelgazamiento permanente: “primero hay que trabajar la mente, y luego, hay que trabajar el cuerpo. Por eso hay tan pocas personas que adelgazan solo haciendo dieta”, asegura Marilourdes de Torres Aured, experta en Nutrición y Dietética Hospitalaria.

“Si no la acompañas, esa persona se siente sola, desamparada y vacía. Incluso su objetivo que es el de adelgazar, en cuanto termina el acompañamiento se acaba, y se recupera el peso perdido en muchísimos menos días de lo que le ha costado adelgazar”, asegura de Torres describiendo así el temido efecto rebote que según los médicos es nocivo para la salud al convertirse en un círculo vicioso.





Cristina vuelve a optar por tener apoyo para adelgazar y ponerse en forma



Cristina, de 57 años, ha hecho varias veces en su vida, la última de ellas hace años con acompañamiento profesional. Logró adelgazar 10 a 12 kilos y mantenerlo durante 3 años pero después de ese tiempo lo recuperó después de un cambio en su horario laboral que le hizo abandonar sus hábitos de vida saludables. Ahora quiere eliminar su sobrepeso y para ello no ha dudado en volver a recurrir a un nutricionista y sumarle el apoyo también de un entrenador personal.



De su anterior experiencia explica a COPE que gracias al nutricionista “aprendí a comer y a ser consciente de lo que en realidad comía. Saber que tomarme una cerveza suponía engordar, o que comerme unas patatas fritas era echar por tierra todo lo que había conseguido los días previos. Logré adelgazar y me encontraba genial. Físicamente y hasta mentalmente me sentía más ágil”.



Ese buen estado de salud le duró 3 años hasta que recuperó algunos malos hábitos del pasado: “empecé a subir otra vez de peso porque no tenía horarios y comía según abría la nevera. Engordé los diez kilos que había bajado y alguno que otro más”.



Ahora, muchos años después de su último intento, Cristina ha decidido terminar de una vez por todas con esos kilos de más.



“Quiero adelgazar por una cuestión de salud. Tengo 57 años y en estas edades el sobrepeso conlleva una serie de problemas de salud importantes. Espero lograr el objetivo final de conseguir una vida sana, bajar diez o doce kilos y no volver a recuperarlos”, señala.





El compromiso de los pacientes



La motivación del paciente también es importante según recalcan los médicos consultados por COPE, que cuando llegan a la consulta para empezar una dieta sea por y pare ellos mismos. Son los principales responsables de su éxito o su fracaso.

“Si te han puesto a dieta, tú no lo vas a hacer. Debe ser la persona la que quiere hacer la dieta y los profesionales como yo estamos aquí para ayudarte, para corregirte cuando te vayas a salir del asfalto y te vayas a meter en el arcén, pero al final eres tú quien lleva el coche” señala De Torres quien es partidaria de reforzar la educación nutricional desde la infancia en España.