La semaglutida reduce el exceso de grasa corporal en personas con obesidad

En adultos con obesidad o sobrepeso, el tratamiento semanal con el agonista del receptor del péptido similar al glucagón 1 (GLP1) semaglutida reduce el exceso de grasa corporal y aumenta la masa corporal magra, según un estudio patrocinado por la industria presentado virtualmente en ENDO 2021, la reunión anual de la Sociedad Endocrina de Estados Unidos.

"Nuestros hallazgos sugieren que la semaglutida, a través de la pérdida de peso corporal y la mejora de la composición corporal, tiene el potencial de reducir el riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes y accidente cerebrovascular en personas con sobrepeso u obesidad", añade el investigador principal John Wilding, de la Universidad de Liverpool, en Reino Unido.

La obesidad presenta muchos riesgos para la salud. El exceso de grasa en el área abdominal, particularmente la grasa en y alrededor de los órganos abdominales, también llamada grasa visceral, contribuye a las principales causas de muerte y discapacidad, incluidos ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, presión arterial alta, cáncer, enfermedad del hígado graso y diabetes.

El estudio, llamado PASO 1, incluyó a 1.961 adultos con un índice de masa corporal (IMC) de 27 o más con al menos una condición de salud relacionada con el peso, o un IMC de 30 o más, sin diabetes. Una persona se clasifica como con sobrepeso si su IMC es de 25 a 29,9 y el rango de obesidad es un IMC de 30 o más.

Los participantes del estudio fueron asignados al azar para inyectarse ellos mismos una vez a la semana durante 68 semanas con 2,4 miligramos de semaglutida o un placebo. La semaglutida, ya aprobada por la FDA en Estados Unidos en la dosis más baja de 1 mg por semana como tratamiento para la diabetes tipo 2, es una versión sintética del péptido 1 de hormona similar al glucagón (GLP1) de origen natural. Actúa sobre los centros del apetito en el cerebro y el intestino y produce sensación de saciedad.

Como parte del estudio, los investigadores utilizaron absorciometría de energía dual (DEXA), una técnica que se usa ampliamente en la clínica para evaluar la composición corporal, para monitorear los efectos de la terapia sobre la grasa corporal total y la grasa alrededor del área del estómago en 140 de los participantes.

Descubrieron que el tratamiento con semaglutida mejoraba la composición corporal al reducir el exceso de grasa corporal, incluida la grasa abdominal, y aumentar la proporción de masa corporal magra, o la cantidad de peso que alguien carga que no es grasa corporal. Cuanto más peso corporal perdió un participante, mayor será la mejora en la composición corporal.

En febrero de 2021, los investigadores publicaron los hallazgos del ensayo STEP 1 en 'The New England Journal of Medicine' que muestran que los pacientes que se inyectaron semaglutida perdieron cerca del 15% de su peso corporal, en promedio, en comparación con el 2,4% entre los pacientes que recibieron el placebo.

Más de un tercio de los participantes que recibieron semaglutida perdieron más del 20% de su peso. Muchos pacientes experimentaron mejoras en los factores de riesgo de enfermedad cardíaca, niveles de azúcar en sangre y calidad de vida.