El secreto alimenticio detrás de la última imagen de Adele

La cantante Adele ha dado un cambio radical a su imagen exterior. Si ya conocimos en su día que había bajado de peso de forma espectacular, este fin de semana la británica ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales. ¿El motivo? La imagen por la que pocos han podido reconocer a la cantante que hiciera popular canciones como 'Someone like you' o 'Hello'.

Adele looks like she’s been on a Greek island singing ABBA songs for the last year. pic.twitter.com/vwfTRxd7Hq — ΛUDRΞY (@audreyphoenixxx) August 1, 2020

¿Qué secreto está detrás de la pérdida de peso de Adele?

El cambio radical de la cantante Adele, ha sido muy comentado en las redes sociales, un días más. Pero lo que se intenta averiguar es con qué método la cantante habría conseguido adelgazar tanto, se estima que unos 45 kilos.

Pues la causante de esta bajada de peso es la dieta Sirtfood. Esta dieta propone consumir alimentos que tenga un gran aporte antioxidantes. Y entre ellos se encuentran alimentos como la uva negra, el vino tinto, las hojas verdes, el apio u arándanos.

Para ver los efectos de esta dieta, tendremos que seguir el plan de tres semanas que recomienda. Estas semanas se dividen en dos grandes fases.

La primera fase de la dieta Sirtfood

Esta tiene una duración de una semana. Los tres primeros días tendrás que estar a base de beber zumos verdes. Sus ingredientes principales: col, rúcula, perejil, apio, manzana verde y zumo de limón. Un deliciosos manjar... A esto le tendremos que sumar tres tazas de té verde y una sola comida con los alimentos 'sirt'. En total sólo podrás consumir un máximo de 1000 calorías al día. Vamos que los tres primeros días prepárate para morir de hambre, así que aléjate de cualquier tentación.

Después, no te preocupes, que el resto de la semana aumentaremos unas 500 calorías más. Ahí ya podremos introducir carnes magras, como la típica pechuga de pollo. Además del aceite de oliva, nueves, fruta, verduras, trigo sarraceno y harina integral. Más los tres té diarios.

La segunda fase de la dieta de Adele

Esta dura dos semanas y puedes aumentar ya a todos alimentos, dando prioridad a los famosos alimentos sirt. En esta fase ya te podrás olvidar de contar calorías, ya que es la etapa de mantenimiento.

Pero ¿cuáles son los famosos alimentos 'sirt? Son alimentos elevados en proteínas sirtuinas. Está dieta empezó a ser tendencia ya que incluía la opción de incluir chocolate negro y vino al plan nutricional. Estos sería: manzanas, arándanos, trigo sarraceno, alcaparras, cítricos, chocolate negro que contenga más del 85% de cacao, aceite de oliva virgen extra, té verde, dátiles, perejil, col rizada, vino tinto, cebolla morada, rúcula, cúrcuma o nueces.

Las contradicciones

Pero esta dieta tiene un gran factor peligroso: una exagerada restricción de calorías en su primera fase. Además de la prohibición o de la ausencia de numerosos alimentos que son buenos, ricos y saludables para el organismo.Cualquier dieta que sea restrictivas y que no este supervisada por cualquier especialista no debería de seguirse. La cantante Adele sigue esta dieta bajo la supervisión de los dos doctores que crearon este plan. Acudir a esta clínica estaría alrededor de 2000 euros la semana.

Así que cuidado con las dietas milagro...

