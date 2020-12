Salvador Illa "desaconseja" los test de autodiagnóstico: ¿qué diferencia hay con otros test?

Tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que ha reunido esta tarde al Ministerio de Sanidad y a los responsables de Salud de las comunidades autónomas, finalmente se ha acordado que serán las propias comunidades las que puedan endurecer las restricciones en Navidad. En este punto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa ha desaconsejado la realización de los test de autodiagnóstico que ya están disponibles en las farmacias de nuestro país. Illa ha defendido que "lo que hay que hacer en Navidad es no moverse y quedarse en casa, no autodiagnosticarse".

En este sentido ha querido insistir en que no se recenten estas pruebas porque "no son fiables y el rastreo no está asegurado mediante el autodiagnóstico". Vista la situación y a poco más de una semana de que lleguen las Navidades, muchos nos preguntamos: ¿qué son exactamente los test de autodiagnóstico y cómo funcionan?

¿Qué son los test de autodiagnóstico?

Los test de autodiagnóstico de anticuerpos frente al coronavirus sirven para ver la evolución de una persona que ha sido infectada o para saber si ha podido estar en contacto con el virus. Esta prueba nos permite detectar si hay presencia de anticuerpos ante la covid-19 en el organismo pero no se recomiendan en el caso de que haya sospecha de estar infectado. Es decir, los test de autodiagnóstico solo son capaces de ver la respuesta que ha tenido nuestro cuerpo mediante organismos frente al virus pero no detectan, bajo ningún caso, la presencia del virus.

¿En qué se diferencian con otras pruebas?

Actualmente existen tres tipos de pruebas. Por un lado están las pruebas PCR, las más fiables de todas, que son capaces de detectar el material genético del virus y es la que nos revela si tenemos la enfermedad en el momento en el que se nos realiza la prueba. Por otro lado están los test de antígenos, que detectan las proteínas del virus. Finalmente, los test de anticuerpos son aquellos que, como ya se ha explicado anteriormente, son capaces de detectar los anticuerpos que se han generado frente al virus.

Es decir, tanto la prueba PCR como el test de antígenos nos permiten conocer la presencia del virus, los cuales nos permitirán diagnosticar a una persona que lo padece, mientras que los de anticuerpos son aquellos que nos muestran la respuesta generada por el cuerpo frente al mismo.

¿Cómo funcionan los test de autodiagnóstico?

A diferencia de otras pruebas, no es necesario enviar los resultados de los test de anticuerpos a un laboratorio para conocerlo. La prueba se realiza recogiendo una muestra de sangre, que puede recoger incluso la persona que desee realizarse la prueba, e interpretando el resultado. Los resultados se obtienen al cabo de 15 o 20 minutos

No se recomienda utilizar estos test para el diagnóstico de la enfermedad en una persona con síntomas compatibles o con sospecha de padecerla. Las pruebas de diagnóstico se basan en la detección del RNA o en la detección de los antígenos. Recordamos que, en este caso, tan solo se detecta la cantidad de anticuerpos generados ante la enfermedad.

¿Los resultados son fiables?

Los test de autodiagnóstico son pruebas muy sensibles, por lo que podría darse el caso de que se produjera la aparición de un falso positivo o incluso de un falso negativo en el caso de que la muestra de sangre no sea la correcta.

¿Dónde puedo adquirirlos?

De acuerdo a la legislación vigente, en España solo pueden dispensarse en farmacias de forma presencial y siempre con una prescripción médica. Bajo ningún concepto está permitida su venta a través de Internet.