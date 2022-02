Sale a la luz la verdadera cara de Marta Riesco cuando trabaja en El Programa de Ana Rosa: “No todo vale”

La periodista Terelu Campos se ha lanzado sin piedad esta semana contra la redactora de 'El Programa de Ana Rosa', Marta Riesco, de la que se asegura que ya habría roto su relación con Antonio David Flores. Lo ha hecho a través de su blog en Lecturas, donde la presentadora de 'Sálvame Lemon Tea' ha querido valorar también positivamente el papel profesional como periodista de la joven, no así la faceta de compañerismo y sentido de equipo con sus compañeros del programa de Mediaset.

Y es que Riesco acudió hace una semana a una clínica especializada en salud mental, donde le dieron la baja laboral al ver que no se encontraba bien debido a la presión mediática que estaba sufriendo en las últimas semanas. El posible causante de ese estado de salud de la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ que le ha obligado a alejarse del foco mediático ha sido precisamente las dudas sobre una ruptura con Flores, que se confirmó este miércoles. Desde que ambos confirmaron que tenían una relación, no se les ha podido ver juntos y han hecho saltar todas las alarmas.

Unas alarmas que ha confirmado la revista Semana, asegurando que, efectivamente, ambos habían roto después de que ella entrara en directo en ‘Sálvame’, algo que el excolaborador no ha podido soportar. Y precisamente es una de esas personas con las que habló en directo en el programa de Telecinco la que se ha pronunciado al respecto en su blog de Lecturas. Ella es Terelu, que ha sido muy dura con su compañera, dedicándole unas palabras que no le habrán sentado nada bien y le habrán caído como un jarro de agua fría si tenemos en cuenta su situación actual.









Terelu, sin piedad contra Marta Riesco

Desde su blog de Lecturas, Terelu ha querido dedicarle un post a Marta Riesco, y no le ha dejado en muy buen lugar. Aunque ha comenzado diciendo que no la conoce de nada y que solamente se han cruzado alguna vez por los pasillos sin cruzar ni una palabra más allá del hola o el adiós, ha querido opinar sobre la situación que está viviendo la reportera tras alejarse de ‘El programa de Ana Rosa’. “Tengo la sensación de que todo lo que estás viviendo ha hecho engordarte. Probablemente, estés siguiendo las directrices de alguien a quien amas, como has confesado públicamente. ¿De qué te sirve?”, ha expresado la hija de María Teresa Campos, refiriéndose a Antonio David, el que se supone es su pareja.

“Te has sentido sola y desamparada. Es muy jodido decir a todos los espectadores que estás enamorada de una persona y no ser correspondida públicamente por él. Al menos y a día de hoy no es así”, ha dicho, recordando el día en que ella confesó que estaba enamorada de Antonio David, algo sobre lo que él no se ha pronunciado, dejándola sola en esto y sin apoyarla públicamente tras haber desnudado sus sentimientos en televisión para defenderle frente a las cámaras. Aunque, eso sí, Terelu ha querido suavizar sus palabras asegurando que es muy buena haciendo su trabajo, aunque no con sus compañeros.









Terelu, a Riesco: “No has sido buena compañera”

“Creo que eres una gran profesional. De verdad que lo pienso. Eres una mujer trabajadora y te gusta tu profesión. Eso me parece muy bonito porque yo la amo también. ¡No todo vale, Marta! Eres una gran profesional, pero, a veces, no has sido una buena compañera”, ha expresado Terelu, poniendo la puntilla a sus palabras. Y es que ha dejado caer que no sabe trabajar en equipo porque cuando está en esa situación, no es buena con los demás. "Nunca le he pisado a nadie un tema y seguro que a ti no te gustaría que te hicieran lo mismo. Todo te ha venido grande, como me hubiera podido pasar a mí en alguna ocasión”, ha concluido.