Roba la cuenta de Netflix a su ex novio y la propia plataforma termina felicitándola: “Respect”

Cuando una pareja rompe su relación, cuesta despegarse de ciertos hábitos que ambos compartían entre ellos, ya sea un mueble en concreto, el piso, el perro o, en este caso la cuenta de Netflix. Un usuario ha compartido en redes sociales la peculiar forma en la que su ya ex cuñada ha robado durante dos meses la cuenta de Netflix familiar para seguir disfrutando de series y películas en su casa de manera gratuita y a costa de su ex pareja. Una estratagema que ha arrancado los aplausos de cientos de miles de usuarios de Twitter.

Entre estos reconocimientos emerge la propia plataforma de streaming. Ante el éxito de la iniciativa, la propia cuenta de Netflix mundial ha aplaudido a la joven con un escueto “Respect”, que significa “respeto por lo que has hecho” en el argot urbano. Además, entre las miles de respuestas en redes sociales, algunos usuarios indicaban otras formas similares en las que a ellos le habían 'firlado' su cuenta de streaming, ya sea Netflix, HBO o Disney +.

Una peculiaridad de Netflix en España y en el resto del mundo es que tiene tres modalidades de contratación. Una básica de 8 euros al mes que únicamente permite la utilización de un dispositivo de manera simultánea, mientras que la estándar y la premium permiten hasta 2 y 4 personas a la vez viendo películas y series.

Esto propicia que esas cuatro personas tengan perfiles diferentes desde donde guardar su contenido para seguir viendo o crear sus propias listas de series y películas pendientes, así como un algoritmo propio de “preferencias”. Es ahí cuando creamos perfiles diferentes para cada miembro de la casa o grupo de amigos que comparten la misma cuenta de Netflix.

Lo explicaba el usuario 'Yellow Gengar' en Twitter: “La ex de mi hermano había estado robándonos nuestra cuenta de Netflix en los últimos dos meses haciendo pasar su perfil por “ajustes” y, sinceramente, ni si quiera estoy enfadado”. De hecho, el propio perfil reconocía asombrado que la culpa era suya por haber creído durante 8 semanas que los “ajustes” aparecían al iniciar la aplicación. “De verdad que estoy decepcionado conmigo mismo por haberme creído de verdad que un perfil de nombre “ajustes” sería auténticamente la pestaña de ajustes de Netflix”.

My brothers ex had been stealing our Netflix for the past two months now by disguising her account as “settings” and honestly I ain’t even mad. I’m just really disappointed in myself for actually believing that an account named “settings” would legitimately be Netflix settings pic.twitter.com/fSn3BSCcZh